Bursa\'da Spor Tesisinin Temeli Atıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz Ramazan ayında kendisinden spor alanı isteyen gençlerin hayalini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunuseli Mahallesi'ne kazandırılacak spor tesisinin temeli törenle atıldı.

Bursa'nın spor başkenti olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. Yunuseli Mahallesi'ne kazandırılacak olan tesis, 3 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Tesiste, sentetik çim saha, kafeterya, sosyal hizmet binası, soyunma odaları, duşlar ve çevre düzenlemesiyle birlikte kapsamlı bir spor ve yaşam alanı olacak. Temel atma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ve vatandaşlar katıldı.

"En önemlisi çocuklar gülümseyecek"

Sadece bir tesisin değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımın, umutların ve sağlıklı nesillerin temelini atmanın da heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Yunuseli'nin hem eski yerleşim bölgesi olduğunu hem de nüfusunun yoğun biçimde arttığını belirterek önümüzdeki günlerde yeni kültürel tesislerin temellerini atacaklarını dile getirdi. Halkın oturduğu bölgede mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakabilmesi için hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu süreç, muhtarımızın talebiyle başlamıştı. Söz verdik. 'Yer bulalım önce' dedik. Daha sonra Ramazan ayında gençler toplanarak 'Spor tesisi ne zaman olacak?' diye sordular. Bizler de 'Merak etmeyin gençler. Biz sözümüzü verdik. İnşallah yeri de temin ettiğimizde çalışmalara başlayacağız' dedik. İşte bugün 'Bismillah' diyoruz. Kısa sürede bitirilecek ve mahallemize teslim edilecek. Gençlerimiz burada sadece arkadaşlarıyla değil, aileleriyle birlikte buraya gelecek. Hem güzel zaman geçirecekler hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmuş olacaklar. En önemlisi çocuklar gülümseyecek. Bütün çabamız bu yönde. Birçok yerde düşündüğümüz bu tesisleri yaşama geçirdiğimizde Bursa, sporun da başkenti olacaktır" dedi.

"Örnek olacak tesislerin açılışını hep birlikte yapacağız"

Nilüfer'de yaptıkları İbrahim Yazıcı Spor Tesisi'nin benzerini Yıldırım ve Osmangazi'ye kazandırmak için planlama çalışması yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, yer konusunda çaba gösterdiklerini, yer teminini çözdükleri zaman Bursa'ya en az iki adet 4-5 bin seyirci kapasiteli futbol sahası kazandıracaklarını açıkladı. Amatör spora destek verilmesiyle Bursaspor'un geleceğinin de garanti altına alınacağını söyleyen Başkan Bozbey, "Oralarda yetişen başarılı çocuklarımız, Bursaspor'a gelecektir. Bursa, futbolda olduğu gibi yapacağımız salon yatırımlarıyla voleybol, hentbol ve diğer branşlarda da merkezi konuma gelecektir. Bursa'yı spor, eğitim ve kültür kenti yapma çabamız var. Örnek olacak tesislerin açılışını hep birlikte yapacağız. Gelişen bu bölge için çeşitli projelerimiz var. Özellikle ulaşım ve alternatif yollarla ilgili düzenlemelerimiz var. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, 100 yıllık geçmişi bulunan mahallede gençlerin ve çocukların spor yapabileceği tesis sıkıntısını hatırlatarak, Başkan Mustafa Bozbey'in sayesinde Yunuseli Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacının giderilmiş olduğunu belirtti. Sakar, Başkan Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ve spor kulüplerinin yöneticileri tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından Yunuseli Spor Tesisi için ilk harç döküldü. - BURSA