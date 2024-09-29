Bursa\'da Tarihi Köşk, Kültür ve Sanat Merkezi Olarak Yeniden Hayat Buldu

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Bursa'da tarihi ipek fabrikası olarak inşa edilen, daha sonraları köşk ve yetimhane olarak kullanılan tarihi bina 168 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Yıldırım Belediyesi tarafından 3 yıldır adeta ince elenip sık dokunarak restorasyonu yapılan tarihi köşk; kültür ve sanat merkezi olarak yeniden canlandı. Henüz resmi açılışı yapılmayan kültür ve sanat merkezinin bahçesi ve kafeteryası vatandaşlara hizmete başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karaağaç Mahallesi'nde 50 milyon TL'ye 3 yılda restorasyonunu tamamladıkları Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin şehircilik, kültür ve Bursa bilincinin oluşması adına düşünce, fikir ve proje üretecek bir merkez olacağını söyledi.

Yıldırım Belediyesi şehrin önemli sivil mimari örneklerinden 'Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü'nü restore ederek Bursa'ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürdü. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi' olarak Bursa'ya hizmet verecek tarihi yapı 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 3 katlı bir binadan oluşuyor. Resmi açılış için gün sayan sosyal yaşam merkezinin bahçesi ve kafeteryası vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Mekanın üst katlarındaki kütüphane, sergi ve toplantı salonlarının da yapımı tamamlandı.

"Şehircilik adına, kültür adına, Bursa bilincinin oluşması adına düşünce üretecek fikir ve proje üretecek merkez olacak"

Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde bulunan 168 yıllık yapının bugüne kadar köşk ve ipek üreten fabrika olarak 1953 - 1983 yılları arasında da yetimhane olarak hizmet verdiğini anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "1986 yılında Anıtlar Kurulu tarafından sivil mimari örneği olarak tescillenmiş yapı 2016 yılında da Yıldırım Belediyesi uhdesine geçti. 4 bin metrekarelik bir alana sahip. Yıldırım Belediyesi olarak burayı yeniden restore ettik. 350 metrekare tabanlı, 3 katlı ahşap kerpiç karışımı bir bina bahçesiyle kafeterya olarak hizmet veriyor. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olarak ta diğer bölümlerinde de şehircilik adına, kültür adına, Bursa bilincinin oluşması adına da yine hizmet verecek, düşünce üretecek, fikir ve proje üretecek merkez olacak" dedi.

Mekanın zemin katının bir sosyal tesis olarak hem bölgeye hem de Bursa'ya huzur veren bir mekan olarak hizmet vereceğini aktaran Yılmaz, "Hizmet verecek diğer katlarda 60 kişilik çok amaçlı bir konferans salonumuz var. Grup çalışması yapılan odalarımız var. Çalışma yapmak isteyen gençlerimiz ve akademisyenlerimiz için bir şehircilik kütüphanemiz var. Aynı zamanda başkanlığını yaptığım Bursa Belediyeler Birliği'nin merkezi de Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olacak. Açılışını da Ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Binanın restorasyon işlerini 3 yılda bitirdiklerini anlatan Oktay Yılmaz, "3 yılımızı aldı, çünkü çok güzel kalem işleri vardı. Bunları arkadaşlarımız çok titizlikle çalıştılar. 50 milyon gibi bir bütçeyle de buranın restorasyonunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu - BURSA