Bursa'da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu

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Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Olay Bursa-Yenişehir Yolun'da meydana geldi. Kasalı aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı. Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

17.05.2024 09:12
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Bursa'da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu

BURSA - Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Olay Bursa- Yenişehir Yolun'da meydana geldi. Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı. Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Hayvan Hakları, Trafik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika

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