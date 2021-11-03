Üye Girişi
Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti - Son Dakika

Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti

03.11.2021 11:03
Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti

Bursa'nın Keles ilçesinde domuzlar ceviz bahçelerini talan etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde domuzlar ceviz bahçelerini talan etti. Birçok ceviz ağacında meyve kalmazken, ağaçların dalları da kırıldı.

Keles'e 5 kilometre mesafedeki Gököz başta olmak üzere ceviz bahçelerine dadadan domuzlar, çiftçilerin en büyük sıkıntısı haline geldi. Sürüler halinde tarlalarda dolaşan domuzlar, büyük emeklerle yetiştirilen mahsullere zarar veriyor. Yasak sebebiyle domuzları avlayamayan dağ yöresi çiftçileri yetkililerden yardım istedi. Bir üretici, ceviz bahçelerine domuzların verdiği zarar dolayısıyla kendi yiyeceği kadar bile mahsul alamadığını söyledi.

Ceviz bahçelerindeki duruma karşı bölgedeki zirai kuruluşların gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen dağ yöresi üreticileri, "Domuzlar aç kaldıklarından şehirde sürüler halinde dolaşmaya başladı. Yıllarca yetiştirip büyüttüğümüz ağaçları bir gecede talan ediyorlar. Bu gidişle domuz sürüleri insanlara da saldırabilir. İlgili kurumlardan tedbir almalarını ve üreticilere destek vermelerini istiyoruz" dediler. - BURSA

Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti
Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti
Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti

Bursa, Ceviz, E 5, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:23 Başkan Şadi Yazıcı'dan, dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Son Dakika Haberleri
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler         
12:11
İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu         
11:59
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor         
11:58
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement