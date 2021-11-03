Bursa'da yaban domuzları ceviz bahçesini talan etti - Son Dakika

Bursa'nın Keles ilçesinde domuzlar ceviz bahçelerini talan etti. Birçok ceviz ağacında meyve kalmazken, ağaçların dalları da kırıldı.

Keles'e 5 kilometre mesafedeki Gököz başta olmak üzere ceviz bahçelerine dadadan domuzlar, çiftçilerin en büyük sıkıntısı haline geldi. Sürüler halinde tarlalarda dolaşan domuzlar, büyük emeklerle yetiştirilen mahsullere zarar veriyor. Yasak sebebiyle domuzları avlayamayan dağ yöresi çiftçileri yetkililerden yardım istedi. Bir üretici, ceviz bahçelerine domuzların verdiği zarar dolayısıyla kendi yiyeceği kadar bile mahsul alamadığını söyledi.

Ceviz bahçelerindeki duruma karşı bölgedeki zirai kuruluşların gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen dağ yöresi üreticileri, "Domuzlar aç kaldıklarından şehirde sürüler halinde dolaşmaya başladı. Yıllarca yetiştirip büyüttüğümüz ağaçları bir gecede talan ediyorlar. Bu gidişle domuz sürüleri insanlara da saldırabilir. İlgili kurumlardan tedbir almalarını ve üreticilere destek vermelerini istiyoruz" dediler. - BURSA