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Bursa'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

BURSA - Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için önce yürüdü ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için önce yürüdü ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Setbaşı'ndan yürümeye başlayan vatandaşlar, Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi ve Yahya Sinvar ve Filistinliler için dua etti.