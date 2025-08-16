Bursa'da Yaya Güvenliğine Yönelik Kapsamlı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Yaya Güvenliğine Yönelik Kapsamlı Denetim

Bursa\'da Yaya Güvenliğine Yönelik Kapsamlı Denetim
16.08.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların güvenliğini tehdit eden işgalleri ortadan kaldırmak amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Kaldırımlara izinsiz bırakılan eşyaların toplandığı çalışma, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya güvenliğini tehdit eden ve sokağı kendi otoparkı gibi kullananlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Özellikle kaldırımlara ve kamusal alanlara izinsiz bırakılan masa, sandalye, reklam tabelası, flama ve benzeri eşyaların kaldırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, vatandaşlardan büyük takdir topladı. Topyekün çalışma başlatan ekipler şehrin bir çok bölgesinde 1 saat içinde sokak ve kaldırımları dört koldan temizledi.

Yaya geçişini engelleyen ve her yeri kendine tahsis edilmiş otopark gibi kullanmaya kalkan restoran ve işletmelerin olduğu şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, işgalleri tek tek tespit ederek müdahalede bulundu. Dubalarla sokağı otoparka çeviren restoranın dubaları toplanırken, vidalarla yere çakılanlar ise söküldü. Dükkanı yetmezmiş gibi sokağa veya caddeye masa ve sandalye atan esnaf ise altındaki sandalye alınınca neye uğradığını şaşırdı.

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden yapılan denetimlerde kamyon kamyon malzeme toplandı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen duba, reklam panoları, masa ve sandalye gibi eşyalar tek tek toplandı. Malzemeler, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait depoya götürüldü.

Neye uğradığını şaşıran esnaf, karşı çıkmaya kalksa da zabıta ekipleri izin vermedi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Yaya Güvenliğine Yönelik Kapsamlı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:28:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Yaya Güvenliğine Yönelik Kapsamlı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.