Bursa'dan Arama Kurtarma Ekipleri Balıkesir'e Sevk Edildi
Yerel

Bursa'dan Arama Kurtarma Ekipleri Balıkesir'e Sevk Edildi

10.08.2025 22:20
Bursa'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, arama kurtarma ekipleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesine sevk edildi. AFAD, Bursa'dan çok sayıda personel ve araçla destek göndermekte.

Bursa'dan arama kurtarma ekipleri, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'e sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. AFAD tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı birimleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar olumsuz bir durum bilgisi alınmadığı belirtildi. AFAD'ın organizesinde ekipler, Balıkesir'de yıkımların olduğu bölgeye doğru harekete geçti. Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliği'nden 10 personel, 4 araç, 1 arama kurtarma köpeği, JAK Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel, 3 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 8 personel ve 2 araç, BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel ve 3 araç, ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden 13 personel ve 3 araç, AKUT Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel ve 1 araç, Kumtanesi Arama Kurtarma Ekibi'nden 10 personel ve 2 araç, Arama Kurtarma Ekibi'nden 8 personel, 2 araç, 2 arama kurtarma köpeği, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel ve 2 araç, UMKE'den 24 personel ve 8 araç, Türk Kızılay'dan 5 personel, 3 araç ve 1 müdahale aracı deprem bölgesine sevk edildi.

Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldun tarafından yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

