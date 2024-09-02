Bursa'dan dünyaya 'Barış' mesajları - Son Dakika
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Bursa'dan dünyaya 'Barış' mesajları

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Bursa Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barışa dünden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Programda konuşan Bozbey, dünyada barışın sağlanması için herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

02.09.2024 11:57  Güncelleme: 12:28
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Bursa'dan dünyaya 'Barış' mesajları

BURSA - Bursa Kent Konseyi öncülüğünde 'Bursa Demokrasi Paydaşları' tarafından düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barışa dünden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bursa Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Osmangazi Kent Konseyi, Bursa Tabip Odası, DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen programla, 1 Eylül Dünya Barış Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kültürpark Atatürk Stadyumu (Millet Bahçesi) girişinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde sahne alan Pinhani, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Barış Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Bursa'da bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini belirten Başkan Bozbey, "Barışa dünden daha fazla ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde maalesef analar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Bunların durdurulması için mutlaka barışa ihtiyaç var. Önce kendimizden başlayacağız. Kendimizle barışık olacağız. Ondan sonra evimizde, sokağımızda, kentimizde, ülkemizde ve dünyada barış olacak. Hedefimiz bu. Dünya Barış Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

1 Eylül'e ilişkin ortak bildiriyi okuyan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, savaşsız ve sömürüsüz, kardeşçe, barış içinde bir dünyanın dayanışmayla kurulabileceğini söyledi. Göçlerin, çatışmaların ve savaşların artarak sürdüğünü belirten, barışa ve kardeşliğe olan inanca ve ihtiyaca rağmen insanoğlunun her geçen gün daha fazla şiddetin parçası haline getirildiğini ifade Aksoy, "Barışı, kardeşliği ve özgürce bir arada yaşamı savunmak için şimdi her zamankinden daha fazla birlikte olmaya, mücadeleye ihtiyaç vardır. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya bizlerin ellerinde, dayanışmamız ve mücadelemizle kurulacaktır. Tüm insanlığı bu umudu büyütmeye çağırıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sevilen grup Pinhani, şarkılarını binlerce Bursalı ile birlikte 'barış' için söyledi.

Kaynak: İHA

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