Bursa Gazeteciler Cemiyeti\'nden İHA\'ya 5 ödül

Yerel

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensuplarının ödülleri, BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle verildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde 12 başarı, 8 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi de 5 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma göstererek aday olan 114 eseri tek tek incelediğini ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Bozkurt televizyon aktüel ve spor kategorilerinde iki başarı, Ahmet Burak Öztürk televizyon haber dalında başarı, Samet Doğru da spor fotoğrafı dalında başarı ve fotoğraf genel kategorisinde mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Ödül törenindeki konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine yer veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, halen bir Basın Meslek Yasası'nın olmayışıdır" dedi. Nuri Kolaylı törendeki konuşmasında şunları söyledi.

"Demokrasi kültürümüzün gelişmesi ve genç meslektaşlarımızın desteklenmesi amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl 114 eser başvurdu. Öncelikle; gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası", teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olacaktır. Sektörümüzde yaşanan çok önemli bir diğer sorunumuz, Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Yasası'nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Türkiye'de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir. Demokratik ülkelerde medya kurumları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de de devlet desteği, resmi ilanlar yoluyla gerçekleşmektedir. Basın İlan Kurumu'nun fiyat tarifesinde 2023 yılı sonunda yapılan ve onaylanarak yürürlüğe giren artış sayesinde yerel gazetelerimiz 2024 yılına rahat bir nefes alarak girme olanağı bulmuştur. Ancak; ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda azalma meydana gelmektedir. Bu sorun çözülmelidir. BİK "Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği", başta yerel gazetelerin kurduğu internet haber siteleri olmak üzere tüm internet haber siteleri için ağır koşulları içermektedir. Yönetmelik gerekliliklerinin tekrar gözden geçirilerek, yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin desteklenmesi beklenmektedir. 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik iktidar ortağı MHP tarafından meclise sunulan kanun teklifi, yıllardır gündeme getirdiğimiz bir sorunumuzun çözümü yönünde sevindirici bir gelişmedir. Beklentimiz bu teklifin 10 yıl basın kartı taşıyan basın mensuplarıyla eş ve çocuklarını kapsamasıdır."

Sektörü zor durumda bırakan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne de temas eden Nuri Kolaylı, "Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bilindiği gibi yerel basının tek geliri, abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. Ancak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında getirilen kısıtlamalarla yerel basının bu gelirlerinde önemli oranlarda azalma yaşanacaktır. Pandemiden bu yana yaşanan ekonomik sorunlara göz attığımızda; Gazete maliyetlerini oluşturan kağıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artmış, medya kuruluşlarının girdileri Dolar bazında yüzde 50'ye varan oranlarda yükselmiş, genel giderlerdeki ve asgari ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya kuruluşu kapanma noktasına gelmiştir. Bu ortamda uygulamaya konan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, adeta yerel basının idam fermanıdır. Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ndeki olumsuz uygulamaların iptal edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Törende İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de birer konuşma yaptı.

Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen ve MHP İl Başkan Yardımcısı Sertaç Yurdacan tarafından 2023 yılının başarılı gazetecilerine plaket ve ödüllerin sunulmasının ardından BGC Nilüfer Sahnesi fuaye alanında organize edilen kokteylde Bursa protokolü ve medya mensupları bir araya geldi.

Ödül alan medya mensupları, çalıştıkları medya kurumları ve eserleri şöyle;

GENEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Denizhan Karahancı - Demirören Haber Ajansı - Düğün Tuzağı

MANSİYON: Sevinç Çelebi - Bursa Haber Gazetesi - Bursa'da 50 bin nüfus iki otobüs

MANSİYON: Esra Türker - Demirören Haber Ajansı - Yalova Valisi

EKONOMİ HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Göksel Başaran - EkoHaber Gazetesi - Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor

GENEL FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı -

MANSİYON: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Bir 'İnce' siluet

SPOR FOTOĞRAF

BAŞARI ÖDÜLÜ: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kramponu elinde

MANSİYON: İsmail Hakkı Seymen - Demirören Haber Ajansı - Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi

GENEL KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Hasan Ali Çavuş - Olay Gazetesi - Ulu Önder Atatürk'e Bursa'dan 100. yıl mektubu

MANSİYON: Derya Uysal - Nöbetçi Gazete - Yüreklere dokunmak isteyen Hatay'a gitsin

SPOR KÖŞE YAZISI

BAŞARI ÖDÜLÜ: Orhan Güney - Olay Gazetesi - Cumhuriyet'in büyülü çimleri

GAZETE GENEL MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Melek Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok yaşa cumhuriyet

MANSİYON: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok güzelsin Türkiye

GAZETE SPOR MİZANPAJ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Yenilmezler

TV HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Öldü sanılan çocuk morgdan canlı çıktı

MANSİYON: Esra Türker - Mehmet İnan - Demirören Haber Ajansı - Karaciğer nakli

TV SPOR HABERİ

BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Türkiye'nin ilk engelli ralli pilotu

TV PROGRAM

BAŞARI ÖDÜLÜ: Dilek İlhan - LINE TV - Yaşayan anıtlar

MANSİYON: Melis Evcimen - OLAY Medya - İş garantili lise

TV AKTÜEL HABER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Yangından kurtarılan eşek emekliye ayrıldı. - BURSA