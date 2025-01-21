Bursa Havalimanı\'ndan Kutsal Topraklara Uçuşlar

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Şubat ayı içerisinde Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndan 35 adet uçak kutsal topraklara uçacak.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Antalya, Bursa Çukurova (Adana-Mersin) Trabzon, Diyarbakır, Erzurum seferleri devam ediyor. Son yıllarda özellikle Umre ve Hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenler yolculuk için Yenişehir Havalimanı'nı tercih ediyor. Şubat ayı sonuna kadar Marmara bölgesinden kutsal topraklara gidecek uçak sayısı 35'i bulurken bu rakamın 50'yi bulması bekleniyor. Ayırca Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndan 2025 yılı içinde Almanya- Kıbrıs ve diğer yerlere yurt dışı seferlerinin başlayacağı belirtildi. - BURSA