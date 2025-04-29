Bursa İnternet Gazetecileri Derneği\'nde Mesut Demir Yeniden Başkan

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) 8. Olağan Genel Kurul toplantısında seçime tek liste ile giren Mesut Demir, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin (Bursa İGD) Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen 8. Olağan Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığını Mehmet Ali Ekmekçi üstlenirken, Divan Üyesi olarak Yavuz Gerçekçi ve Burcu sekmen görev aldı.

Genel Kurul toplantısına İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir'in yanı sıra, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Anadolu Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Ömer Aydoğdu, Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile dernek üyesi gazeteciler katıldı.

"Mesleki sorunlar birlik ve beraberlik ile çözülür"

Genel kurulda konuşan Bursa İGD Başkanı Mesut Demir, kuruluşundan bugüne görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bursa internet gazetecileri derneğimizin amacı, medyalarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm aramak, sosyal, kültürel ve ekonomi açıdan faydalar sağlamaktır. Medyalarımızın en önemli sorunu istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleridir. Bu sorunlar meslek örgütlerinin birlikte hareket etmesiyle çözüme kavuşur." dedi.

"Teşvik 9 aya çıkarılmalı"

Gazetecilerin en önemli sorununun istihdam olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, "Bursa'da her ne kadar Basın İlan Kurumu'na kayıtlı 70, İletişim Başkanlığı'na kayıtlı 40 medya, iki kuruma da kayıtlı olmayan yaklaşık 400 haber sitesi bulunsa da, gerçek anlamda istihdam sağlayan medya sayısı maalesef istenilen seviyede değildir. Geçmiş yıllarda medyalarımıza sağlanan istihdama yönelik 9 aylık teşvik, son 2,5 yıldan buyana maalesef 3 ay olarak verilmiş, istihdam şartları da ağırlaştırılmıştır. İletişim fakültesi mezunu yüzlerce meslektaşımız, farklı sektörlerde çalışmak durumunda kalmıştır. İstihdamın artması için 9 aylık teşvik sistemine geri dönmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Yeşil pasaport şart, basın ilan kurum ilan pastasını büyütmeli"

Gazetecilerin önemli sorunlarından birisinin de, yeşil pasaport konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Mesut Demir, basın kartı bulunan gazetecilerin yurtdışı seyahatlerinde gri pasaport yerine devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatların kullandığı yeşil pasaport verilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

"Çıkarılan internet yasası ile birlikte Türkiye geneli bazı internet haber siteleri, yapılan denetimlerle resmi ilan almaya hak kazanmıştır." diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan pastasından daha fazla internet haber sitesinin faydalanması, iletişim fakültesi mezunu meslektaşlarımızın istihdamı için çok önemlidir. Umuyoruz ki, Bursa'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından daha çok internet haber siteleri, resmi ilan alarak daha fazla istihdam yolu açılsın. Bunun için Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan gelirlerini arttırmalı, nüfusa ve tıklanmaya göre ilan dağıtımını gerçekleştirmelidir.

Basın İlan Kurumu'nun denetim mekanizmasının da daha sağlıklı çalışması, medyaların fiilen çalışmayanlara sigorta yapmasının önüne geçilmelidir."

Medya sektörünün sorunlarının çözümü noktasında Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak üst kurum olan İnternet Gazetecileri Federasyonu ile birlikte yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Demir, "Medyalarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını, sosyal, kültürel ve ekonomik beklentileri biliyoruz. Sorunların çözümü için ilgili tüm kurum kuruluşlarla diyalog halinde çalışıyoruz. Mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bugün seçilecek yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve iletişim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Derneğimizin 8. Olağan genel kurulunun medya camiamıza, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) 8. Olağan Genel Kurul toplantısında seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mesut Demir, yeniden seçilerek güven tazeledi. - BURSA