Bursa'nın Körfez Seferleri Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Bursa'nın Körfez Seferleri Sezonu Açıldı

Bursa\'nın Körfez Seferleri Sezonu Açıldı
05.07.2025 11:03  Güncelleme: 11:07
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, deniz ulaşımını canlandırmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla başlattığı Körfez Seferleri'nin 2023 sezon açılışı, Mudanya'da düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Seferler, Mudanya-Tirilye, Mudanya-Gemlik ve Gemlik-Kumla arasında haftada üç gün düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz ulaşımını canlandırmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Körfez Seferleri'nin sezon açılışı, Mudanya'da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği Körfez Seferleri'nin bu yılki sezon açılışı Mudanya BUDO İskelesi'nde düzenlenen törenle başlatıldı. BURULAŞ tarafından Mudanya-Tirilye, Mudanya-Gemlik, Gemlik-Kumla arasında yapılacak seferlerle, vatandaşlar hem konforlu bir seyahat deneyimi yaşayacak hem de denizle iç içe, huzurlu bir yolculuk imkanı bulacak. 700 yolcu kapasiteli, açık ve kapalı alanlara sahip yolcu gemisiyle yapılan deniz ulaşımı, her hafta Cuma- Cumartesi ve Pazar günleri saatli ve tarifeli olarak gerçekleştirilecek. Körfez hattı, BUDO seferlerine entegre şekilde planlandı. Biletler gemi içerisinde satılırken, binişler BursaKart veya kredi kartı kullanılarak yapılabilecek. Sefer saatleri ve ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.burulas.com.tr adresinden ulaşabilir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen yıl deneme amaçlı başlatılan Körfez Seferleri'nin bu yaz saatleri belli olacak şekilde uygulanacağını söyledi. İstanbul ile olan deniz bağlantısının yanı sıra Bursalıların bu seferleri tam anlamıyla kullanması ve talebin de artmasıyla birlikte körfez içi deniz ulaşımını aralıksız sürdürmeyi ve kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa, dağıyla, ovasıyla, deniziyle, kültürüyle, tarımıyla ve yeşilin çeşitli tonlarıyla önemli bir kenttir. Bizler dağ ile deniz arasındaki ulaşım sistemlerini güçlendirerek ve yenilerini ekleyerek rahat ve konforlu bir ulaşımın sağlanmasını amaçlıyoruz. Uludağ'dan çıkıp İstanbul'a gitmek isteyen bir vatandaş veya turist, kısa sürede Mudanya'ya ve İstanbul'a ulaşabilmeli. Aynı şekilde İstanbul'dan gelen misafirler de kolaylıkla kent merkezine ve Uludağ'a ulaşabilmeli. Böylece İstanbul-Uludağ ve İstanbul-Bursa arasındaki mesafeyi daraltmış ve yolculuk süresini kısaltmış olacağız" dedi.

Bu adımlarla birlikte daha fazla yerli ve yabancı turistin Bursa'ya gelmesini hedeflediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, planlama çalışmalarının da sürdürülebilir bir biçimde devam ettiğini dile getirdi. Bursalıların yapılan çalışmalara katılımını önemsediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "İnanıyorum ki Bursalılar, yıllardır arzu edilen körfez içi deniz ulaşımına sahip çıkacaktır. Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasındaki seyahatlerini deniz yoluyla yaparak denizin de tadını çıkartacaklardır. Körfez içi seferlerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar gemiye binerek Mudanya ile Tirilye arasında yapılan sezonun ilk Körfez seferine katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın Körfez Seferleri Sezonu Açıldı - Son Dakika

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