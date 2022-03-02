Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika
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Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı

02.03.2022 17:11

Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne sorunsuz ulaşımın sağlanması hedefiyle projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yoldaki kazı dolgu çalışmaları hız kazandı.

Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne sorunsuz ulaşımın sağlanması hedefiyle projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yoldaki kazı dolgu çalışmaları hız kazandı.

Bünyesinde genel, kadın doğum, çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir yolu ile şehir hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlandı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırma çalışmaları sona ererken, yolda altyapı çalışmalarına geçtiğimiz kasım ayında başladı. Kar yağışları ve yağmurlar yüzünden zaman zaman aksayan çalışmalar, soğuğa rağmen yeniden hız kazandı. Toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolun 5 bin 300 metrelik kısmında kazı dolgu çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar 100 bin ton dolgu malzemesi kullanılırken, kazı dolgu işlemlerinin ardından güzergahta BUSKİ'nin altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artan trafik yükünü kaldırmakta zorlanan mevcut yollara yeni alternatifler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa Şehir Hastanesi ve üniversite gibi hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere raylı sistemin yanı sıra karayoluyla ulaşım noktasında da alternatifler ürettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Şehir hastanesine İzmir yolundan bağlantıyı sağlayacak olan bu alternatif yolda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu yolun 3,5 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Kalan 3 kilometrelik bölümde de başlattığımız altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Kar ve yağmur takvimimizde aksamaya yol açsa da artık çalışmalarda sona gelindi. Tamamlandığında şehir hastanesine ulaşımda trafiğin önemli bir yükünü olacak olan bu yolun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı
Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı
Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Şehir Hastanesi yol çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika


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