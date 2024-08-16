Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı - Son Dakika
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursalılara veda etti. 1 yıl gibi kısa sürede Bursalılara kendisini sevdiren Vali Mahmut Demirtaş, bir çok önemli meselenin çözümünde öncü rol oynadı.

16.08.2024 16:58
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursalılara veda etti. 1 yıl gibi kısa sürede Bursalılara kendisini sevdiren Vali Mahmut Demirtaş, bir çok önemli meselenin çözümünde öncü rol oynadı.

10 Ağustos 2023 tarihinde Mardin'den Bursa'ya atanan Vali Mahmut Demirtaş, kısa sürede çalışkanlığıyla Bursalılara kendisini sevdirdi. Dün gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cuma namazını Ulucami'de vatandaşlarla kılıp sonrasında esnafla vedalaşıp helallik istedi.

Tarihi Hanlar bölgesi ve Kapalı Çarşı'da hem esnafla hem de vatandaşlarla görüşüp vedalaşan Mahmut Demirtaş, Bursa'dan unutulmaz hatıralarla ayrıldığını belirterek, "Ulu şehir Bursa'mıza hizmet etmenin onuru ve gururuyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş, son bir yılda önemli toplantılar ve projelerle kentin bir çok önemli meselesinde çözüm için gayret etmişti. Vali Demirtaş son olarak da domates üreticisinin yaşadığı sorun için devreye girmiş, yerel market ve zincir marketlerin bölge temsilcileri ile görüşmeler yapmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Bursa Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız'ın da daha önce görev yaptığı İzmir, Aydın, Zonguldak gibi şehirlerde önemli hizmetlere imza attığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı - Son Dakika

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