BUÜ'de 90 günlük Amur kaplanı femur kırığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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BUÜ'de 90 günlük Amur kaplanı femur kırığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

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BUÜ\'de 90 günlük Amur kaplanı femur kırığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde doğan 90 günlük Amur cinsi kaplan yavrusu, femur kırığı nedeniyle BUÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yavru, Öğr. Gör. Dr. Uygur Canatan'ın müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi, bu kez çok özel bir cerrahi operasyona ev sahipliği yaptı. Henüz 90 günlük olan yavru kaplan, gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve 3 aylıkken femur kırığı tespit edilen Amur cinsi kaplan yavrusu, BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ameliyata alındı. Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uygur Canatan tarafından gerçekleştirilen müdahale ile yavru kaplan tedavi edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi iş birliğinde yürütülen tedavi sürecinin, yaban hayvanlarının sağlığının korunmasında veteriner hekimliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Bilimsel bilgi birikimi ve klinik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Veteriner Fakültesi'nin, veteriner hekimliğin her alanında hayvan sağlığına katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Bayram Şenlik; "Başta Öğr. Gör. Dr. Uygur Canatan hocamız olmak üzere, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cerrahi Anabilim Dalımızın değerli akademisyenlerine, veteriner hekimlerimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir BelediyesiHayvanat BahçesiHayvanlarAmeliyatSağlıkGüncelUygurÇevreYerelSon Dakika

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