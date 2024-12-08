BUÜ'de İki Yeni Laboratuvar Açıldı - Son Dakika
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BUÜ'de İki Yeni Laboratuvar Açıldı

BUÜ\'de İki Yeni Laboratuvar Açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'nde Akıllı Malzemeler ve Yapay Zeka Laboratuvarları kurdu.

08.12.2024 12:29
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Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel altyapısını büyütmeye devam ediyor. Üniversite yönetimi, Mühendislik Fakültesi bünyesine kazandırılan iki laboratuvarın daha açılışını gerçekleştirdi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi'nde Akıllı Malzemeler Laboratuvarı ile Yapay Zeka ve Hesaplamalı Mekanik Laboratuvarı faaliyete geçti. Farklı projelerin yürütüleceği laboratuvarların açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros Oral ve üniversite yöneticileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Laboratuvarlar güç katacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yer aldıkları Araştırma Üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara çıkabilmek adına bilimsel araştırma faaliyetlerine büyük bir önem verdiklerini vurguladı. Mühendislik Fakültesi'nin proje ve yayın katkısı noktasında son derece kıymetli bir konumda bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Akademik deneyimi ile fakültemiz bu güne kadar çok özel çalışmalara imza atmıştır. Bugün açılışını yaptığımız bu iki laboratuvar fakültemize ve üniversitemize güç katmaya devam edecektir. Buralarda yürütülecek projeler ve bilimsel çıktılar, üniversitemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kıymetli katkılar sunacaktır. Laboratuvarların hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Proje odaklı çalışacaklar

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar ise BAP Koordinatörlüğü tarafından destelenen ve İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesine kazandırılan Akıllı Malzemeler Laboratuvarında "Betonarme Elemanlara Kendinden Gerilme Algılama Özelliğinin Kazandırılması" başlıklı FBG-2024-1839 kodlu güdümlü proje kapsamında çalışmalar yürütüleceğini aktardı. Prof. Dr. Adem Akpınar, Yapay Zeka ve Hesaplamalı Mekanik Laboratuvarı'nın ise yenilikçi yaklaşımlar doğrultusunda yapay zeka teknikleriyle entegre malzeme modelleri ve hesaplama metodolojileri geliştirmek amacıyla çalışacağının altını çizdi.

Kurdele kesiminin ardından laboratuvarları inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yönetimi, yürütülecek faaliyetlere yönelik yetkililerden bilgi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ'de İki Yeni Laboratuvar Açıldı - Son Dakika

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