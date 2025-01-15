BUÜ’lü Öğrencilerden 10 Proje Destek Aldı - Son Dakika
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BUÜ’lü Öğrencilerden 10 Proje Destek Aldı

BUÜ’lü Öğrencilerden 10 Proje Destek Aldı

ÜNİDES programıyla BUÜ öğrencileri, 10 projeyle destek alarak bilime katkı sağladı.

15.01.2025 14:25
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Listede Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin hazırladığı 10 proje yer aldı.

Genç ofislerin üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimlerini artırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen programda BUÜ öğrenci topluluklarının gönderdiği 10 proje destek almaya hak kazandı. Yaklaşık 180 öğrenci topluluğuna sahip olan BUÜ'de faaliyet gösteren Yenişehir İbrahim Orhan MYO Kültür Sanat Bilim Mesleki ve Spor Topluluğu, Ombudsmanlık Topluluğu, Düşünce ve Hareket Topluluğu, Tekvando WingChun Topluluğu, Uludağ Basketbol Topluluğu, İnegöl İşletme Topluluğu, Uludağ Bilimsel Araştırmalar Topluluğu, Büyükorhan MYO Öğrenci Topluluğu ve Biz Biriz Uluslararası Gençlik Topluluğu hazırladıkları projelere destek almayı başardı.

Gençlerin bilime ilgisini artırıyoruz

Elde edilen başarıdan dolayı gençleri tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonunun kurumdaki tüm katmanlara yayıldığını görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra gençlerin bilime ve araştırmaya olan ilgilerini artırmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Her zaman çok daha iyisini yapabilmek için gayret ediyoruz. Bilimsel faaliyet, proje üretme ve araştırma yapma işini sadece akademisyenlerimize bırakmıyoruz. İşin içine öğrencilerimizi de katmak istiyoruz. Teknofest yarışlarında olduğu gibi bilimsel tüm alanlarda öğrencilerimizi teşvik etmek ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gayretindeyiz. Alınan bu kıymetli sonuçları gördükçe mutluluğumuz daha çok artıyor. Projelerine destek almayı başaran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ’lü Öğrencilerden 10 Proje Destek Aldı - Son Dakika

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