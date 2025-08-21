Bursa'da 1050 Konut Projesi İlk Anahtarlar Teslim Edildi - Son Dakika
Yerel

Bursa'da 1050 Konut Projesi İlk Anahtarlar Teslim Edildi

Bursa\'da 1050 Konut Projesi İlk Anahtarlar Teslim Edildi
21.08.2025 18:48  Güncelleme: 18:51
'Güçlenen Bursa' hedefiyle afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, '1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirdi.

'Güçlenen Bursa' hedefiyle afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, '1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Törende konuşan Başkan Bozbey, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, annelerin, babaların güven içinde yaşayacağı Bursa'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

'Kentin Anayasası'nı oluşturacak 1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları ile Bursa'yı bilimin ışığında geleceğe güvenle taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bursa'ya değer katacak 'Akpınar 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yer alan 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen anahtar teslim törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, muhtarlar, yüklenici firmaların yönetim kurulu üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

"Bursa'nın örnek yerleşim bölgelerinden biri olacak"

Törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "1050 Konutlar bölgesi uzun zamana yayılan bir hikayeye sahip. Kamuoyu olarak tüm süreci birlikte yaşadık. Bugün ortaya çıkan güzel sonuç vesilesiyle buradayız. İlk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyoruz" dedi. Binaların yenilenmesinin yanında çok önemli bir başka ihtiyacın da olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Hak sahiplerimizin sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor. Şimdi sıra sosyal ve kültürel alanların yapılmasına geldi. Ayrıca altyapı çalışmalarını da programa aldık. İnanıyoruz ki bu bölge, Bursa'nın örnek yerleşim bölgelerinden biri olacak" dedi. Bursa'nın geleceğini şekillendiren 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndan da bahseden Başkan Bozbey, "Kent Anayasası olarak adlandırdığımız bu çalışmayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl onay sürecine gelecek ve artık Bursa, bu plan çerçevesinde şekillenecek. Bu sadece bizim ürettiğimiz bir plan değil, kentlinin de katkı sunduğu bir plan. Katkısı veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursamızda güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuyoruz"

1050 Konutlar projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Bozbey, "Bu bölgede, belediyemizin mülkiyetindeki 6 adet farklı parselde kentsel dönüşümde rezerv olarak kullanmak üzere 290 adet konut inşa ediyoruz. Bu konutlardan yakın çevrede yürütmeyi planladığımız dönüşüm projelerinde hak sahibi olan vatandaşlarımızın faydalanmalarını sağlayacağız. Boşalan sahalardan elde edeceğimiz konutlar, bir sonraki bölgede dönüşümü hayata geçirebilmemizin önünü açacak. Amacımız, kentsel dönüşümü yaygınlaştırarak tüm Bursamızda güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak." dedi.

"Bursamızın dört bir yanında yarınları inşa ediyoruz"

Kentsel dönüşümün yalnızca bina yenilemekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Bozbey, "Yüksek katlı, ranta dayalı binalar yapmak, kentsel dönüşüm değildir. Kentsel dönüşüm; bölgedeki sosyal ve kültürel ihtiyaçların da karşılandığı, güvenli ve dirençli yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Bunu sağladığımızda doğru dönüşüm yapmış oluruz. Bursa'nın merkezinde 10 ayrı noktada, ilçelerde ise farklı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Özellikle sıvılaşma riski bulunan ovalık bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Amacımız riskli yapıların ortadan kaldırılarak güvenli alanlara dönüştürülmesidir. Bursamızın dört bir yanında, kentimizin yarınlarını inşa ediyoruz" dedi.

"Daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Bursa için çalışıyoruz"

Yürütülen tüm bu çalışmaların vatandaşlara karşı sorumlulukları olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, annelerin, babaların güven içinde yaşayacağı Bursa'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Daha dirençli, daha modern, daha yaşanabilir bir Bursa için çalışıyoruz. Bu süreci 5 ayrı yüklenici firma ile yürüttük. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anahtar teslim törenimiz bölge için yeni bir dönemin başlangıcı. Tüm hak sahiplerimizin sağlık ve huzurla yeni evlerinde oturmalarını diliyorum" diye konuştu.

Törene katılan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Saadet Partisi Bursa Milletvekilleri Mehmet Atmaca ile MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, yeni yaşam alanlarının hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek Büyükşehir Belediyesi'ne ve yüklenici firmalara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe de Bursa'da riskli bina stoğuna dikkat çekerek binaların depremden önce kentsel dönüşümle yenilenmesinin önemine değindi ve Büyükşehir Belediyesi'ne proje için teşekkür etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından okunan duaların ardından 42 daire ve 5 dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Ardından Başkan Bozbey, inşaatı tamamlanan daire ve dükkanları gezerek ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Bursa'da 1050 Konut Projesi İlk Anahtarlar Teslim Edildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:38
Bursa'da 1050 Konut Projesi İlk Anahtarlar Teslim Edildi
