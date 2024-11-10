Büyük Önder Atatürk, Trabzon'da Düzenlenen Törenle Anıldı

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(TRABZON) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Trabzon'da anıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, İl Kültür Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta katıldı.

Anma töreninde Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunda bulunuldu. Saatler 09.05'i gösterirken sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Trabzon Valisi Aziz Yılıdırım, deftere şunları yazdı:

"19 Mayıs'ta 1919'da yaktığınız istiklal meşalesiyle ezelden beri hür yaşamış milletimizin kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlayarak en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet ettiniz. Bugün bizler de sizden aldığımız istikamet doğrultusunda ülkemize hak ettiği çağdaş, muasır medeniyet seviyelerine çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Müsterih olunuz ki Türk milletinin gönlünde her daim yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiğiniz silah arkadaşlarınız İstiklal Savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. İnanıyoruz ki gelecek nesillerimizle Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerdir. Bugün bizlere düşen vatanımız ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak sizin bıraktığınız mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğunuz yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle aramızdan ayrılışınızın 86. yıl dönümünde sizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."