Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma

10.07.2022 11:28
Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma

Bayburt'ta geleneksel protokol halk bayramlaşmasının adresi Kurban Bayramı'nda Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı oldu.

Bayburt'ta geleneksel protokol halk bayramlaşmasının adresi Kurban Bayramı'nda Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı oldu.

Törene katılan Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik ettiler.

Bayramlaşma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer, Belediye Başkan YardımcısıSüreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile Saadet Partisi Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile Saadet Partisi Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 11:31:55. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement