Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Strasbourg'a gitti - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Strasbourg'a gitti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi\'ne katılmak için Strasbourg\'a gitti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ulusal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı'na katılmak üzere Strasbourg'a gitti. Kongrede, yerel ve bölgesel yetkililerin temel rolü, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin korunması gibi konular tartışılacak.

11.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:58
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türk Milli Delegasyon Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ulusal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansına katılmak için Strasbourg'a gitti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde Strasbourg'da gerçekleşecek. 2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türk Milli Delegasyon Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Konferansa katılmak için Strasbourg'a gitti. Kongrede, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş başta olmak üzere demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin koruyucuları olarak yerel ve bölgesel yetkililerin temel rolü, demokratik, barışçıl, insan haklarına dayalı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı toplumların oluşturulması, yerel demokrasiyi koruma ve teşvik etmede kongre, ulusal dernekler ve temsilci dernekleri arasındaki güçlü ortaklığın önemi tartışılacak.

Yerel demokrasiyi güçlendirmek amaçlanıyor

Kongrenin gündeminde yer alan diğer bazı başlıklar ise yerel demokrasiyi ve iyi yönetişimi güvence altına alıp güçlendirmek için: Avrupa Yerel Özerklik Şartı ve Ek Protokolü'nün uygulanmasına dair Kongre önerilerinin hayata geçirilmesini sağlamak, yerel demokrasiyi güçlendirmek ve bazı üye devletlerdeki muhtemel demokratik gerilemeleri önlemek ve buna karşı koymak; Yerel ve bölgesel seçimlerin gözlemlenmesine dair Kongre önerilerinin uygulanmasını sağlamak;

Üye devletlerin tüm seviyelerde iyi yönetişimi sağlama yönündeki Kongre iş birliği projeleri ve faaliyetlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak;

Vatandaş katılımını, özellikle gençlerin kamu hayatı ve topluluk içindeki karar alma süreçlerine dahil edilmesini ve açık yönetimi teşvik etmek, Kongre'nin bu yıl 10. yılını kutlayan "Yeniden Canlanan Siyaset" girişimi ve "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" gibi araçlar aracılığıyla; İnsan haklarını uygulama ve hukuk devleti ilkesini koruma konusu tartışılacak.

Ayrıca Kongre gündeminde çevrenin korunmasında ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadelede sürdürülen girişimleri desteklemek gibi konularda görüşülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Strasbourg'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Strasbourg'a gitti - Son Dakika
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