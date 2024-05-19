Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenledi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde '19 Mayıs Su Sporları Festivali' düzenledi. Festival, yüzlerce genç sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Büyükçekmece sahilinde yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde gençler yelken, sörf, kano ve kürek yarışlarında yarıştı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festival sonrasında dereceye giren gençlere ödüllerini takdim etti.

19.05.2024 15:42  Güncelleme: 15:47
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Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde '19 Mayıs Su Sporları Festivali' düzenledi. Festival, yüzlerce genç sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde '19 Mayıs Su Sporları Festivali' düzenledi. Büyükçekmece sahilinde yoğun bir katılımla gerçekleşen 19 Mayıs Su Sporları Festivali'ne katılan gençler yelken, sörf, kano ve kürek yarışlarında kıyasıya yarıştı. Gün boyu süren yarışlar zaman zaman nefes kesen mücadelelere de sahne oldu. Bando ekibinin çaldığı marşlar, modern dans ve zumba gösterileri eşliğinde yapılan su sporları festivaline katılan 7'den 70'e yüzlerce Büyükçekmeceli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festival sonrasında yarışmada dereceye giren gençlere kupa ve madalyalarını takdim etti.

"Büyükçekmece halkı 19 Mayıs kutlamalarına damgasını vurdu"

19 Mayıs Su Sporları Festivali'nde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu sene Büyükçekmece halkı 19 Mayıs kutlamalarına damgasını vurdu, hepinize çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun eğer temel taşlarının döşendiği gün 19 Mayıs ise onun içerisinde bütün komutanlarımız ve askerlerimiz var. Başta Çanakkale'den başlayan Yarbay Mustafa Kemal, Samsun'dan itibaren idam fermanı çıktıktan sonra ben millete dönüp artık vatandaşımla, halkımla omuz omuza bu ülkeyi kurtaracağım demesinden itibaren her yerde bizim komutanlarımız vardır. Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün Kuvayi Milliye, şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Onların sayesinde bu kadar hür ve bağımsız yaşıyoruz" dedi.

"Bütün milli bayramların bir şölen havasında olmasını sağlayacağız"

Büyükçekmece'de bundan sonraki her milli bayramın bir festival havasında kutlanmaya devam edeceğini ifade eden Akgün, " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 2024 yılı 19 Mayıs bayramımızın boyutunu biraz daha değiştirdi. Artık 2024 Cumhuriyetimizin 200'üncü yılının başındayız. Bundan sonra Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı boyutları değişecek. Daha çok daha yoğun kutlayacağız. Değerini daha çok anlayacağız. Bugünde onun bir tanesini yapıyoruz. Büyükçekmece Kordon boyunca sahilde kumun üzerinde 19 Mayıs Su Sporları Festivalini yapıyoruz. Büyükçekmece'nin her kesimi her yaştan katılan gençlerimiz önce eğitimlerini alıyorlar, su sporları merkezimizde sonra çeşitli zamanlarda gösterilerini yapıyorlar. Birçok yarışmalara, ulusal, uluslararası yarışmalara katılıyorlar şampiyonlar çıkıyor. Bugünde gördüğünüz üzere denizin içerisinde sörf, kürek ve kano gibi 5 daldan yarışmalar devam ediyor. 19 Mayıs Bayramı'nı kutlama şöleninin bir parçası bu. Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı kutlamalarını 2 güne yaydık. 18 Mayıs'ta dün fener alayı ve akşam konseri yapıldı. Bugün de sabahtan Büyükçekmece Atatürk Müzelerinde başladı. Şimdi de Su Sporları Festivali ile devam ediyoruz. Bu bayramların tamamının festival şeklinde olmasını sağlayacağız. Ne kadar milli bayramımız varsa bunu bir okul bahçesine sıkıştırmaktan kurtaracağız ve şölen havasında yapacağız. Tüm halkımızın bayramları, bayram gibi yaşamasını sağlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenledi - Son Dakika

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