Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi\'nde Şenlik Programına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde Spor AŞ tarafından düzenlenen 'Erciyes'te Şenlik Var' programına katıldı. Bakan Göktaş burada vatandaşlarla kar voleybolu oynadı.
112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin her yıl akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan festival ve şenliklerle eğlence dolu saatler geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi'ndeki esnaf ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Burada esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, kayak merkezine gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Çorum'dan gelen bir aile, Büyükkılıç'a, "Çok beğendik her yere bayıldık, meydanı da gezdik. Biz şehri çok beğendik, gerçekten mükemmel" diyerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç'ı gören bir araç sürücüsü de aracını durdurarak, "Başkanım seviyoruz sizi, Allah'a emanet olun" diye sevgi gösterisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 10-11 Şubat tarihlerinde Tekir Kapı'da düzenlediği 'Erciyes'te Şenlik Var' etkinliğe katıldı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki şenliğe Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da katıldı.
Bakan Göktaş etkinlik çerçevesinde gençlerle kar voleybolu oynarken, Başkan Büyükkılıç da gençlere 'sarı, kırmızı, en büyük Kayserispor' tezahüratları yaptırdı. Öte yandan, Spor AŞ eğitmenleri tarafından 'Horon' gösterisi ilgiyle izlenirken, Büyükkılıç, etkinlikteki gençlere Pazartesi günü Kayserispor- Beşiktaş maçına götürme sözü vererek internet kartı hediye etti. - KAYSERİ
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