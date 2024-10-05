Büyükşehir\'den 332 üreticiye yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürdü, 332 üreticiye yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği yapıldı.

Sürdürülebilir tarım faaliyetlerini artırmak için Çiftçi Destek Programı ile üreticilere can suyu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin aksamaması için sera örtüleri yıpranan ve kullanılamaz hale gelen 332 çiftçiye yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağladı. Planlı üretim için yol haritası oluşturduklarını belirten Başkan Akın "Siz üretin, biz yanınızdayız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Destek Programı kapsamında; Altıeylül, Bandırma, Bigadiç ve Burhaniye'deki üreticilere yüzde 50 hibeli plastik sera naylonu dağıtımını gerçekleştirdi. Doğal afet ve çeşitli sebeplerden dolayı sera örtüsü yıpranan, eskiyen ve kullanılamayacak derece zarar görmüş seraların örtülerinin yenilenerek yeniden üretime kazandırılması amacıyla 332 üreticiye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından plastik sera naylonları dağıtıldı. Üreticilerin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilere verecekleri desteklerin de her gün, her hafta artarak devam edeceğini dile getirdi.

"Üreticilerimize desteklerimiz sürüyor"

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın önderliğinde başlattığımız Çiftçiye Destek Programı kapsamında üreticilerimizin hasat döneminde işlerini daha kolay yapabilmeleri için tarla ve zeytinlik yollarının açılması, düzenlenmesi çalışmaları, tohum temizleme selektör makinesi, ilaçlama makinesi dolum tesisi, süt soğutma tankı, yem ezme makinesi, ceviz içi boş ve çürük ayırma makinesi, toprak analiz desteği,salça makinesi desteği ve bin 500 üreticimize fidan desteği sağlanmıştır. Tarım ürünlerinin de alımları gerçekleştirilerek çiftçimize destek olmaya; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın vizyonu öncülüğünde de devam edeceğiz" dedi.

Kadın çiftçiden Başkan Akın'a teşekkür

Üreticilere verdiği desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür eden üretici Emine Perteş "Biz kadın çiftçilerimize daha çok destek verilmesini istiyoruz. Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Ürettiklerimi götürüp pazarlarda satıyorum. Biz kadın üreticiler olarak bize verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Ahmet Akın'dan Allah razı olsun, diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kadınların tarlada emeği çok büyük"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Üretici ablamız 'Kadınlara daha çok destek istiyoruz' dedi. Kesinlikle haklı çünkü tarlada kadınlar çok çalışıyor. Hakikaten öyle, yani yıllardır hep görürüm, dolaşırım milletvekilliği sürecimden ve öncesinden beri; emekleri çok büyüktür. Ben başta ablalarımız olmak üzere tarım ile uğraşan, toprağından para kazanmaya çalışan bu kadar girdi maliyetine rağmen hakikaten ayakta kalmaya çalışan tüm çiftçilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin kazancını artırmanın derdindeyiz"

Balıkesir'in çok verimli topraklara sahip olduğunu söyleyen Başkan Akın "Biz toprağımızı işlemeye, üretmeye ve bu konuda kurumlarımızla, bakanlığımızla, valiliğimizle birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. İthal eden değil, üretip kazanan bir çiftçilik için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim gördüğümüz sıkıntı şu; bir planlama ve programlama yok. Planlama olmayınca ne oluyor? Domatesler, kavunlar, karpuzlar tarlada kalıyor. Bunun için Planlama ve Kalkınma Ajansımızı kurduk. Burada konunun esası tarımsal kalkınmadır. Tarımsal kalkınmayı esas meselemiz olarak alıyoruz ve bu konuda potansiyelimizi de bölge bölge planlıyoruz. Bunu uzmanlara danışıyoruz, bilenlerle oturuyoruz, akademisyenlerimizle bir araya geliyoruz. Yol haritamızı hazırlıyoruz. Seçimden sonraki haftadan itibaren bu planlamayla ilgili çok uzun ve detaylı çalışmalar yaptık. İstiyoruz ki çiftçimizi en doğru, sürdürülebilir bir şekilde nasıl destekleriz. Destek verirsiniz ama yerine gitmez onun için de bu desteklerin anlamı kalmaz. Onun için de bu destekleri verirken de tam yerine ulaştırıyoruz. Yakın zamanda 'Çiftçi Destek Programı'mızı başlattık. Bu program kapsamında hem çiftçimize destek olacak hem de çiftçimizin ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere çevirerek yenilikçi projelerle de çiftçinin kazancını artırmak derdine düştük" dedi.

"Her zaman sizlerin yanındayız"

Seracılığın her mevsim aksamadan yapılabilmesi için bu destekleri sağladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı konuşmada şunları kaydetti; "Tarımsal üretim kış mevsiminde aksamasın diye sizlerin üretimleriniz devam etsin diye girdi maliyetlerinizdeki yükü hafifletmek adına da sera naylonu desteği hizmetimizi de sizlerin huzuruna ve hizmetlerinize sunuyoruz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun ve çok bereketli olsun. İlimizde yaklaşık bin 400 dekarda seracılık yapılıyor. Yapmış olduğumuz seracılık olumsuz iklime rağmen ürünleri korumanın ve verimliliği artırmanın en önemli yollarından birisi. Biz de siz kıymetli üreticilerimizin sofralarımıza yaptığı büyük katkıların da farkındayız. Türkiye'mizde yaşanan gıda ile ilgili sıkıntının da farkındayız. İşte onun için Türkiye'ye bir örnek olması için Balıkesir'imizde tarımsal kalkınmayı başlattık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden elde ettiğimiz talepler doğrultusunda 58 bin kilogram plastik sera naylonu alımını yaptık. Projemiz kapsamında Bandırma, Burhaniye, Altıeylül ve Bigadiç'te toplam 332 üreticimize yüzde 50 hibeli olarak bu sera naylonlarını teslim edeceğiz. Sera naylonlarının toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon 800 bin lira. Bunu yarı yarıya üstlenerek üreticimizin omuzlarından 3,5 milyon liralık bir yükü Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiş oluyoruz. Tarımda sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmak için bugün, yarın ve bundan sonraki günlerde de her zaman hizmetinizde ve emrinizde olmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin, üreticimizin rahat bir nefes alması için mücadele ediyoruz. Siz yeter ki üretin biz Büyükşehir olarak sonuna kadar yanınızdayız, sonuna kadar hizmetinizdeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zor iş. Üretimin ne kadar zor olduğunu ancak onu yapanlar bilir."

"Bu destek biz çiftçiler için çok önemli"

Halalca kırsal mahallesinde çiftçilik yapan Fahri Hasoğlu "Bu iş çok iyi oldu bizim için. Naylonu parçalanan seralarımızı tamir ederek üretime devam edeceğiz inşallah." Diyerek destekten dolayı Başkan Akın'a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sağladığı sera naylonu desteği için çok mutlu olduğunu belirten Nagihan Şen "45 seneden beri üreticiyim. Kendim sürüyorum, kendim üretiyorum, kendim satıyorum. 4 seram var, iki tanesinin üzeri yırtıldı. Böyle yardım görünce de çok sevindik" dedi.

Ayşebacı Mahallesi'nden Erdoğan Ayaz"Bu destek biz çiftçiler için çok önemli. Çünkü üretim maliyetleri arttı, çiftçi kazanamıyor. Hiç olmazsa bu naylon desteği bir nebze de olsa çiftçiyi rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Pamukçu'da üretim yapan İbrahim Akdeniz "Benim seramın naylonu eskimiş, yırtılmıştı. Bu destek bana can simidi oldu desem yeridir. Ahmet Bey'in bize verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR