Büyükşehir\'den dağ bölgesinin altyapısına önemli yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük 1843 metreküp atıksuyu ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizleyecek ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan hizmet verecek olan Keles Atıksu Arıtma Tesisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bursa'nın daha temiz bir geleceğe ve daha temiz bir çevreye kavuşması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kalkınma hedefleriyle çevresel sürdürülebilirlik vizyonunu buluşturan önemli bir yatırımı daha hizmete açtı. Bursa'da köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, Keles Atıksu Arıtma Tesisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Günlük 1843 metreküp atıksuyu, ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizleyecek olan tesis, yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan hizmet verecek. Tesiste, çıkış suyu önce basınçlı kum filtresinden, ardından ultraviyole dezenfeksiyon sisteminden geçirilecek ve böylece Cuma Deresi'ne en yüksek kalitede su deşarjı yapılabilecek. Ayrıca karbon, azot ve fosfor giderimi sayesinde doğadaki zararlı mikroorganizma artışının da önüne geçilecek.

Tesisin temel atma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Kaymakam Muhammed Ali Yolal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Dağ yöresi insanları, topraklarını korumalıdır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles Atıksu Arıtma Tesisi'ni daha yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kırsal kalkınmanın temelinde temiz su, sağlıklı toprak ve çevre olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, dağ ilçelerine verdikleri desteklerle kırsalın kalkınmasına öncelik verdiklerini ifade etti. Gençlerin kendi bölgelerinde mutlu, huzurlu ve gelecek endişesi taşımadan kalmasını istediklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Dağ yöresi insanları, topraklarını korumalıdır. Yakın gelecekte, kırsaldaki toprak şehirdeki arsalardan çok daha kıymetli olacak. Bizler destek olalım, sizler de toprakları boş bırakmayın. Siz ekin ve üretin. Bizler pazarlama ve satın alma konusunda yardımcı oluyoruz ve olacağız. Çocuklarımıza temiz ve güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak, doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Çalışmaları daha önce başlatılan arıtma tesisini bizler tamamladık. 'Devlette devamlılık esastır' anlayışıyla çalışması başlamış tüm tesisleri tamamlıyoruz. Mevcut olanların da kapasitelerini artırıyoruz" dedi.

"Aynı zamanda ekolojik dengeyi de koruyoruz"

Doğa, insan ve çocuklar için üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, her çalışmayı, hizmeti ve projeyi geleceği ve çevreyi koruma, çocuklara iyi bir miras bırakma adına yaptıklarını belirtti. Atıksuların artık ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizlenerek dereye verileceğini anlatan Başkan Bozbey, "Arıtma tesisi etrafında koku benzeri durumlar yaşanmayacak. Atıksular, tertemiz bir şekilde doğaya bırakılacak. Bahçeler temiz sularla sulanabilecek. Yalnızca suyu arıtmıyor, aynı zamanda ekolojik dengeyi de koruyoruz. Cuma Deresi artık oksijen açısından zengin ve canlı yaşamına uygun bir suyla buluşuyor. Bu yatırım sayesinde bölgemizde çevresel riskler azalacak. Halk sağlığı güçlenecek, tarım alanlarımız korunacak. Projenin yapımında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Tesisimiz, Keles'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, önemli yatırımın ilçeye ve bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, önemli bir yatırımın ilçeye kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Keles ilçesine kazandırdığı Atıksu Arıtma Tesisi ile doğanın korunacağını ve su kaynakların temiz kalacağını ifade etti. Temiz suya erişimin gitgide zorlaştığını anlatan Taşer, bu yatırım büyük önem taşıdığını anlatarak Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, atıksu arıtma tesisini ilçeye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Keles'in derelerinin artık temiz akacağını belirtti.

Sofular Mahalle Muhtarı İbrahim Özyıldız, Keles'e yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete alındı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. - BURSA