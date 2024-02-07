Kayseri Büyükşehir Belediyesi İsrail\'in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Dr. Hulusi Akar'ın katılımlarıyla İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi düzenleneceğini duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katil devlet İsrail tarafından işgal altında olan Filistin'deki zulme dikkat çekmek için önemli bir programa imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmayıp, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları etkinliklerle soykırıma dikkat çektiklerini hatırlattı.
Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi düzenleyeceklerini duyurdu. Büyükkılıç, 9 Şubat Cuma günü Kayseri Ticaret Odası Meclis Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleşecek olan konferansta TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Dr. Hulusi Akar ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un konuşmacı olarak katılıp, bölgedeki zulme dikkat çekeceklerini ifade etti.
İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın tarihe "kara leke" olarak geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması için gayret göstermiş ve mazlumun sesi olmuştur" dedi.
Büyükkılıç, asırlarca Müslümanların idaresi altında barışın merkezi olmuş Kudüs-ü Şerif ve Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşanan katliamların son bulması ve gönül coğrafyasının bir an önce huzura kavuşması için tüm dünyaya büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.
Başkan Büyükkılıç, konferans ve sergi programına tüm Kayserilileri davet etti. - KAYSERİ
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi Düzenliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?