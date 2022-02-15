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Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası - Son Dakika

Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası

15.02.2022 11:16
Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası

Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'ne kazandırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'ne kazandırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Bursa'yı geleceğe en iyi şekilde taşımak adına merkezden kırsala her bölgede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere sosyal donatı alanları oluşturma projeleri kapsamında İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'ne yeni hizmet binası kazandırdı. 458 metrekarelik inşaat alanına sahip yapının bodrum katında çok amaçlı salon, zemin katında muhtarlık, kahvehanesi, wc'ler ve mutfak, birinci katında okuma salonu, sergi salonu, muayene odası ve teras yer alıyor. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'nın çok güzel ve özel bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her köşesi ayrı değer olan şehre hizmet için daha çok çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını belirtti. 17 ilçe ve bin 58 mahallenin tamamına hizmet götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Gündüzlü Mahallesi'nin sulama suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiklerini, bu sıkıntıyı çözecek paket projeyi 2023 yılında başlatacaklarını dile getirdi. Yapılan hizmet binasının mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, gençlerin, çocukların ve kadınların buluşup kaynaşabilecekleri yeni mekanı halka kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat yolu üzerindeki Gündüzlü Mahallesi'nin önemli bir yerleşim olduğunu, bölge için önemli hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Hizmete alınan eserin gelecek nesillerin yetişmesinde büyük fayda sağlayacağını anlatan Taban, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesimiyle hizmet binası hizmete açıldı. Başkan Aktaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek düşüncelerini dinledi. - BURSA

Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası
Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası
Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası
Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası

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Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den kırsala yeni hizmet binası - Son Dakika


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