Büyükşehir'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükşehir'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı

Büyükşehir\'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına oluşturulan hatıra ormanına 923 adet fidan dikildi.

08.12.2024 17:00  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına oluşturulan hatıra ormanına 923 adet fidan dikildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BURKENT AŞ marifetiyle Karacabey ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki hafriyat depolama sahasını rehabilite ederek şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına hatıra ormanı oluşturdu. Toplam 119 bin 125 metrekarelik alana sahip olan hatıra ormanına, düzenlenen törenle 923 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, BURKENT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Kaya, BURKENT AŞ Genel Müdürü İnan Keser, BURKENT AŞ yönetim kurulu üeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURKENT AŞ tarafından oluşturulan hatıra ormanının bölgeye değer katacağını söyledi. Alanın yeşillendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Saldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde kente güzel hizmetler etmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Karacabey'e kazandırılan hatıra ormanın ilçeye değer katacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

BURKENT AŞ Genel Müdürü İnan Keser, ana faaliyet konularının kentsel dönüşüm olduğunu, hafriyat sahalarının işletimini de yaptıklarını hatırlattı. Çevre ve arazi rehabilitasyon projeleri kapsamında İkizce Mahallesi'ndeki alanda çalışma yaptıklarını anlatan Keser, oluşturulan alana şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını vererek 923 adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mümin Ereselli, hatıra ormanı oluşturulmasına katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BURKENT AŞ'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Aybüke Yalçın, Çevre, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı - Son Dakika


18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.