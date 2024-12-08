Büyükşehir\'den şehit Aybüke öğretmen anısına hatıra ormanı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına oluşturulan hatıra ormanına 923 adet fidan dikildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BURKENT AŞ marifetiyle Karacabey ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki hafriyat depolama sahasını rehabilite ederek şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına hatıra ormanı oluşturdu. Toplam 119 bin 125 metrekarelik alana sahip olan hatıra ormanına, düzenlenen törenle 923 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, BURKENT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Kaya, BURKENT AŞ Genel Müdürü İnan Keser, BURKENT AŞ yönetim kurulu üeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURKENT AŞ tarafından oluşturulan hatıra ormanının bölgeye değer katacağını söyledi. Alanın yeşillendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Saldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde kente güzel hizmetler etmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Karacabey'e kazandırılan hatıra ormanın ilçeye değer katacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

BURKENT AŞ Genel Müdürü İnan Keser, ana faaliyet konularının kentsel dönüşüm olduğunu, hafriyat sahalarının işletimini de yaptıklarını hatırlattı. Çevre ve arazi rehabilitasyon projeleri kapsamında İkizce Mahallesi'ndeki alanda çalışma yaptıklarını anlatan Keser, oluşturulan alana şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını vererek 923 adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mümin Ereselli, hatıra ormanı oluşturulmasına katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BURKENT AŞ'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. - BURSA