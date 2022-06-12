Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı - Son Dakika
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Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı

12.06.2022 08:31
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Çocuk Mola Evi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Çocuk Mola Evi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Haftada 1 gün olarak başlayan ve sonraki aylarda haftada 3-4 güne çıkarılması planlanan faaliyetlerde özel gereksinimli çocuklar servislerle evlerinden alınarak, tercih ettikleri atölyelerde resim, el sanatları, müzik, bez bebek, boncuk ve takı yapımı, ebru boyama ve pasta yapımını gibi çalışmaları uzman öğretmen ve eğiticilerle birlikte gerçekleştirilecek.

Malzemeler Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından temin edilecek ve özel gereksinimli çocuklar etkinlik bitiminde servislerle evlerine bırakılacak. Atölye çalışmaları ve eğitim süresince sağlık memuru, psikolog, PDR uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı çocukların yanında bulunacak. Özel gereksinimli çocukların üretimleri 2022-2023 Eğitim - Öğretim Dönemi başlangıcında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi'nde sergilenecek. - ADANA

Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı

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Kaynak: İHA

Adana, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi'nde yaz atölyeleri başladı - Son Dakika

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