Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'ne Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor

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Büyükşehir Belediyesi Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ailelerin daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında 19-28 Nisan günleri arasında yapılacak, 20 Nisan Cumartesi günü resmi açılışı gerçekleşecek olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir Kayseri mottosuyla donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için çocuk kütüphanelerinin ardından şimdi de Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ni çocuklarla buluşturuyor.

Başkan Büyükkılıç, birbirinden eğlenceli ve özel etkinliklerin yer alacağı şenlik için ulaşımın da ücretsiz olması yönünde talimat verdi. Bu kapsamda, ulaşım noktasında vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ailelerin çocukları ile birlikte daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan şenlik için 20-21-23-27 ve 28 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz hizmet verilecek.

Seferler, saat 10.00 ile 22.00 arasında yarım saatte bir olarak planlanırken, ücretsiz otobüsler Cumhuriyet Meydanı Kaleönü durağından hareket edecek. - KAYSERİ