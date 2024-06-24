Büyükşehir'in müzeleri ve doğal yaşam parkı, ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Büyükşehir'in müzeleri ve doğal yaşam parkı, ziyaretçi akınına uğradı

Büyükşehir\'in müzeleri ve doğal yaşam parkı, ziyaretçi akınına uğradı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve Doğal Yaşam Parkı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

24.06.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve Doğal Yaşam Parkı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve Doğal Yaşam Parkı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde hizmet veren müzeler toplamda 25 bin kişiyi, Doğal Yaşam Parkı ise 85 bin kişiyi misafir etti.

Müzeler yoğun ilgi gördü

Büyükşehir Belediyesi'nin modern müzecilik anlayışıyla hizmete aldığı şehrin tarihine ışık tutan müzeleri 9 günlük tatil boyunca 25 bin kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı boyunca vatandaşlar, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi başta olmak üzere Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi, Fıstık Müzesi, Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret ederek Gaziantep'in zengin tarihi ve kültürüyle tanıştılar.

Doğal yaşam parkı, gazi şehirlilerin ilgi odağı oldu

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncüsü olan Doğal Yaşam Parkı'nı ise 85 bin vatandaş ziyaret etti. Ziyaretçiler rengarenk kelebeklerin arasında yürüme fırsatı sunan Kelebek Bahçesi'nin yanı sıra Burç Tabiat Parkı içerisinde yer alan Safari Park'ta hayvanlarla yolculuk yapmanın tadını çıkardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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