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Büyükşehir okullara malzeme desteğini sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde sporun tabana yayılması ve imkanların arttırılması için okullara spor malzemesi desteklerine devam ediyor.

"Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle gençlerin ve çocukların sporla büyümesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan tesisleşme ve malzeme destekleri artarak devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Valiliği ile beraber şehirde bulunan ilkokul ve liselerin spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Yeni destekler kapsamında Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle 7 bin 500 futbol topu, 7 bin 500 voleybol topu, 5 bin basketbol topu, bin hentbol topu ve 14 bin 500 adet masa tenisi malzemesi okullara dağıtıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ilk 5 ayında 10 milyon TL'lik spor malzemesi desteği verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının ilk 5 ayında spora, sporcuya ve okullara yaptığı malzeme destekleri 10 milyon TL'ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı spor tesisleri ve kurslarda ise on binlerce genç spor yaparken, yetenek taramalarıyla yatkın oldukları spor dallarına yönlendirildi.

"Gençleri geleceğe hazırlıyoruz"

Düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınavlara girecek ve spor dallarında faaliyet gösteren gençlere başarılar dileyerek, "Salona girdiğimizden itibaren gözlerinizdeki ışıkla sıcaklığı yüreklerimizde hissettik. Bu şehri eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için birlikte çalışacağız. Spor şehri Gaziantep için güzel bir tesisin içindeyiz. Bizde birçok güzel tesisi yaptık. Bu tesislerle birlikte beden eğitimi hocalarımızla istişare ederek çocuklarımızın spor yapabilmeleri için gerekli malzemeleri veriyoruz. Çocuklarımıza yetenek taramaları yapıyoruz. Hangi dalda yeteneğiniz varsa gençleri yönlendiriyor, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diyerek geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

"Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz"

Gençlerin önemine vurgu yapan Vali Kemal Çeber, "Siz gençler için buradayız. Bütün şehir olarak sizlerin yanında oluyor, sizlere çok değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Bizlerin geleceği olarak çok önemlisiniz. Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz. Devletimizin yaptığı bu güzel okullar en iyi eğitim ve sağlık imkanlarını sunmak için yaptıklarının yanına Gaziantep'in bir avantajı olarak Büyükşehir ve Şahinbey Belediyeleri çok güzel imkanlar sunuyor milyonlar değerinde spor malzemesi ve eğitim malzemesi dağıtıyor, eşsiz etkinlikler yapıyor. Öncelikle sizin sağlığınız ve mutluluğunuz bizim için çok önemli sonrasında da akademik ve sportif başarılar" diye konuştu.