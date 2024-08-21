Büyükşehirden vatandaşlara hasta nakil ambulansı hizmeti - Son Dakika
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Büyükşehirden vatandaşlara hasta nakil ambulansı hizmeti

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansıyla dezavantajlı yurttaşlara hizmet veriyor. Nakil ambulansı ile hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaşırken, 2024 yılı içinde 864 kişi nakil hizmetinden yararlandı.

21.08.2024 09:40  Güncelleme: 09:45
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Büyükşehirden vatandaşlara hasta nakil ambulansı hizmeti

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansıyla dezavantajlı yurttaşlara hizmet veriyor. Nakil ambulansı ile hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaşırken, 2024 yılı içinde 864 kişi nakil hizmetinden yararlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmeti ile desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman ekipler eşliğinde evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlanan hastalar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. Manisa il sınırları içerisinde ücretsiz olarak hizmet veren hasta nakil ambulansı hizmetleri 2024 yılı başından bu yana 864 kişiye ulaştı.

"Hizmetten çok memnunum"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı, 2017 yılında belinden rahatsızlık geçiren emekli memur Nurdan Gümüşbaş'a da destek veriyor. 3 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı hizmetinden faydalandığını söyleyen Nurdan Gümüşbaş, "Belediye'nin bu hizmeti vermesinden ve çalışanlarından aşırı memnunum. 3 senedir bu hizmeti alıyorum ve en ufak bir hata görmedim. Çok memnunum" dedi.

"Hastalar profesyonel ekiplerce sağlık tesislerine götürülüyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 2024 yılı başından bu yana 864 kişiye hizmet verdiklerini söyleyen Daire Başkanı Erhan İnce, "Özellikle yatalak durumda olan ve engelli vatandaşlarımız, sağlık tesislerine ulaşım sağlamak için bizleri arıyor. Profesyonel ekiplerimizle yurttaşlarımızı sağlık tesislerine götürüyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakarak hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Her an yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Önümüzdeki süreçte araç ve ekip sayısının arttırılacağını, daha verimli bir şekilde hizmet verilmesinin planlandığını ifade eden Daire Başkanı Erhan İnce, "Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hasta veya dezavantajlı vatandaşlarımız, sağlık tesislerine ulaşmak için bizleri 444 99 45 veya 0531 373 59 15 numaralı hatlardan arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirden vatandaşlara hasta nakil ambulansı hizmeti
Kaynak: İHA

Manisa, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehirden vatandaşlara hasta nakil ambulansı hizmeti - Son Dakika

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