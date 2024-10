BYD Yatırımı Süreci Devam Ediyor

Yerel

Vali Özkan: "BYD'nin yatırımında süreç devam ediyor"

Vali Özkan, Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

"Zararlı maddelerle mücadelede eylem planını çok aktif bir duruma getirmemiz gerekir"

MANİSA - Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilerin Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikayla ilgili sorduğu soruya, "BYD yatırımı ilimizde başlayan bir yatırım ve süreç devam ediyor. Ulusal sanayi stratejimizin özünde Ar-Ge, inovasyon, küresel rekabet gücümüzü arttırıcı hususlar, çevreye duyarlı, sosyal alana duyarlı parametreler var. Bu yatırıma da baktığımızda bu özellikleri barındırıyor" dedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Manisa'ya atanarak görevine başlayan Vali Vahdettin Özkan, Manisalı yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi. Manisa Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Özkan, basının önemine değinerek "Edindiğimiz tecrübe bilgi ve birikimi şehrin gelişimi için kullanacağız. Bir de şehrin beşeri olarak tanınması lazım. Beşeri tanınma dediğimiz zaman aslında bu beşeri tanımlamayı, yaşamışlığı, okumuşluğu en iyi yapan mahalli gazetecilerdir. Yapılan işlerin koordinasyonunu yürüteceğiz. Kalkınma planlarımız başta olmak üzere her bakanlığın stratejik planları vardır. Bu planlarda şehrimize düşen kamu yatırım programları nelerdir bunları takip edeceğiz. Bir de vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik iyileştirilmesi gereken yönler nelerdir sizlerle beraber tespit ederek bir eylem planına dönüştürmemiz lazım" dedi.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalışacaklarını ve veliler, öğretmenler ve idarecilere birebir ulaşarak bu sorunu başlamadan çözmeyi planladıklarını söyleyen Vali Özkan, "Küresel olarak en büyük risklerden biri de zararlı maddeler. Zararlı maddelerle mücadelede eylem planını çok aktif bir duruma getirmemiz gerekir. Eskiden televizyonlarda 30 sene önce uyuşturucu, zararlı madde kelimelerini kullanmayalım deniliyordu. O artık çok geçerli değil. Çocukların hepsi dijital ortamda bu tür bilgilere ulaşabiliyor. Her öğretmenin, her idarecinin, her anne babanın bu konuları çok iyi bilmesi, bilmek de yetmiyor ne yapacağını refleks haline getirmesi gerekiyor. Bütün öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi, eğiticilerimizin eğitilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimiz hepimize rehberlik ediyor hem de en yaygın ağımız. Biz zararlı maddelerle farkındalık olsun konferans vermek noktasında değil, birebir bu riske bulaşmamış ama risk altındaki her bireye ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vali Özkan'dan BYD açıklaması

Gazetecilerin Manisa'da fabrika kurulum süreci devam eden Çinli otomotiv devi BYD yatırımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Vali Özkan, "BYD yatırımı ilimizde başlayan bir yatırım ve süreç devam ediyor. Hem fiziki hem de hukuki altyapılar ilgili konular Bakanlıklarımız tarafından devam ettiriliyor. Bu yatırımda herhangi bir tıkanma yok. Bu yatırım; küresel olarak rekabet gücümüzü arttırma, şehrimize getireceği katma değer, bilgi teknolojileri, Ar-Ge açısından önemli bir yer tutuyor. Ulusal sanayi stratejimizin özünde Ar-Ge, inovasyon, küresel rekabet gücümüzü arttırıcı hususlar, çevreye duyarlı, sosyal alana duyarlı parametreler var. Bu yatırıma da baktığımızda bu özellikleri barındırıyor" diye konuştu.