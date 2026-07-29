Çağatay Güç: “YENİ Parti, milletimizin kurduğu, milletimizin iktidarı olacak bir partidir”

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, bugün itibarıyla CHP'den istifa eden 30 ilçe başkanının yönetimleriyle birlikte YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. Güç, "Bugün bize düşen görev, önümüze kim ne engel çıkarırsa çıkarsın, iktidar hedefinden ayrılmadan çalışmaktır. Milletimiz bizden istediği tek şey budur. 'Yeter artık, bizi bu iktidardan kurtarın' diyen milletimizle kucaklaşmaktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, siyasi yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. YENİ Parti'ye desteğini duyuran Güç, Türkiye'nin yalnızca siyasi bir değişime değil, toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni oluşumun bu anlayışla yola çıktığını ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ Kİ VAR"

Güç, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla şekillenen kurumları ve çok daha eski devlet geleneğinin tarihsel birikimiyle geleceğe yürüyen, şehit kanlarıyla sulanmış topraklara sahip büyük ve kutsal bir devlettir. Bu nedenle hiçbir siyasi dönem, devletimizin ve milletimizin tarihinden daha büyük değildir. Tarihimiz bize şunu defalarca göstermiştir: En zor zamanlarda birbirimize sarılmayı ve yeniden ayağa kalkmayı bilmişizdir. Bugün de ihtiyacımız olan yalnızca siyasi bir değişim değildir. Yeniden birbirimize güvenmeye, birbirimize sıkıca sarılmaya ihtiyacımız var. Adalete ve hukuka güvenmeye, kurumlarımıza güvenmeye, çalışanın ve üreticinin karşılığını alacağına güvenmeye, çocuklarımızın geleceğine güvenmeye ihtiyacımız var. ve bu zorlu süreçte yanımızda umudumuzu büyüten, mücadele etmekten asla vazgeçmeyen, milletimizle kucaklaşan, kurtuluş yürüyüşünü başlatan cesur yüreğimiz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel var. İyi ki de var. Yeni parti kuruldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni partimizi umutlar kurdu. Emeklilerimizin heyecanı kurdu. Kadınlarımızın azmi kurdu, gençlerimizin çalışkanlığı kurdu. Milletimizin, Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte kurduğu YENİ Parti'miz, ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için yola çıktı" dedi.

GÜÇ'TEN YENİ PARTİ VURGUSU

"Bizler milletimizin iktidarı olacağız ve milletimizi mutsuz eden, umutsuzluğa sürükleyen bu iktidardan kurtaracağız. Bizden önceki kuşaklardan Cumhuriyet'i, demokrasiyi, milli egemenliği ve bağımsızlığı aldık. Bir arada yaşayan bir vatan aldık. Dünyaya örnek bir devlet aldık" ifadelerini kullanan Güç, şöyle devam etti:

"Büyük bir Türkiye Cumhuriyeti aldık. Şimdi sorumluluğumuz, bunu bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha adil ve daha özgür bir biçimde teslim etmektir. Çünkü mesele yalnızca bir seçim meselesi değildir. Mesele bir sonraki nesil meselesidir. Mesele vatan meselesidir. Mesele Cumhuriyet meselesidir. Mesele milletimizin bağımsızlığı meselesidir. Bugün vereceğimiz kararların, atacağımız adımların sonuçlarını yalnızca biz yaşamayacağız. Çocuklarımız ve onların çocukları yaşayacak. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca bugünün iktidar mücadelesi değil, geleceğe karşı sorumluluk mücadelemizdir. İzmir'in bize öğrettiği tarihsel bir ders varsa, en zor zamanlarda bile umudunu kaybetmemektir. İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. İzmir Milli Mücadele'nin ve milli dirilişin şehridir. İzmir yalnızca geçmişin hatırasını değil, geleceğe dair sorumluluğun da öncüsü olan bir şehirdir. İzmir örgütü olarak bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalar Türkiye'ye örnek oldu. Yaptıklarımız Türkiye'ye örnek oldu. Bu çabalar için öncelikle örgütümüze, il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve örgütümüzün tüm neferlerine çok özel bir teşekkür ediyorum. İzmir olarak biz, çok güçlü ve sembol bir şehir olduğumuzu her aşamada gösterdik. Şimdi yeni bir yola çıktık. YENİ parti, milletimizin kurduğu, milletimizin sahiplendiği, milletimizin iktidarı olacak bir partidir. YENİ parti anlayışı ve dayanışmasıyla ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü bu vatan bizim. Bu vatan hepimizin. Bu vatan belirli bir zümrenin asla değildir ve asla da olmayacaktır. Milletin azmi ve kararlılığı yine zorlukları aşacaktır. Bu yolda liderimiz Özgür Özel'dir. Özgür Özel liderliğinde yeni partimizi iktidar yapmak için hep birlikte çalışacağız. Kararlılıkla çalışacağız. Milletimizle birlikte çalışacağız. Bugün bize düşen görev, önümüze kim ne engel çıkarırsa çıkarsın, iktidar hedefinden ayrılmadan çalışmaktır. Milletimiz bizden istediği tek şey budur. 'Yeter artık, bizi bu iktidardan kurtarın' diyen milletimizle kucaklaşmaktır.

"İZMİR BİZLERE BÜYÜK BİR ONUR YAŞATTI"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yeni partimizle birlikte bu kurtuluş mücadelesini, bu milli mücadeleyi iktidar zaferiyle taçlandırmaktır. Zafer milletimizin olacaktır. Ülkemizin olacaktır. Adaletin olacaktır. Bağımsızlığın olacaktır. Cumhuriyet'in olacaktır. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır. İzmir'den de YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı ve örgütü olarak milletimizle birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz."

Bugün itibarıyla CHP'den ayrılan 30 ilçe başkanının tamamının ilçe yönetimleriyle birlikte YENİ Parti'ye katılacağını belirten Güç, şunları söyledi:

"Gelinen bu noktada büyük emek veren, örgütümüzün sesine ve halkımızın beklentilerine kulak veren il yönetimimize, özellikle ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, bu süreçte cesaretle ve kararlılıkla hareket eden belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve örgütümüzün tüm temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. İzmir bizlere büyük bir onur yaşattı. İzmir'in birlik içinde hareket ettiğini, ortak akıl ve ortak iradeyle karar aldığını tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. 30 ilçe başkanımızın örgütleriyle birlikte ortaya koyduğu bu irade, ülkeye olan inancın, millete duyulan sevginin ve topluma karşı hissedilen sorumluluğun güçlü bir göstergesi olmuştur. Bu tablo; istişare kültürümüzün, dayanışma anlayışımızın, halkın sesine kulak veren gerçek ve çok sesli siyaset anlayışının toplumsal duyarlılığının en somut örneğidir. Bu nedenle İzmir İl Örgütü olarak bir arada durmak, ortak hareket etmek ve bu tarihi süreci hep birlikte yürütmek bizler için büyük bir gurur olmuştur."