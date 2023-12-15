 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Asgari ücret konusunda mutabakata varılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Asgari ücret konusunda mutabakata varılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalara başladığını ve bu ayın sonuna kadar mutabakata varılacağını söyledi. Aydın ayrıca, asgari ücret desteği ve vergi muafiyeti konularında da açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Asgari ücret konusunda mutabakata varılacak
15.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:34
Abone Ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'asgari ücret' ile ilgili,

"Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'işadamları ve sektör temsilcileriyle buluşma' toplantısına katıldı. Burada iş dünyasının sorularını dinleyerek sorularını cevapladı. Toplantı sonrasında Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemede bulunan Ahmet Aydın, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Reel olarak baktığımızda asgari ücreti 3 kat arttırmışız"

Asgari ücret ile ilgili konuşan Ahmet Aydın, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki Pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak. İktidarımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen, bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Tüm gayretimiz bunun için oldu. Bu manada da 2002'de 184 TL olan asgari ücreti bugün itibariyle 11 bin 402 TL'ye kadar çıkarttık. Aslında reel olarak baktığımızda asgari ücreti tam üç kat arttırmışız. İnşallah temennimiz, tarafların mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret olmasıdır. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor" dedi.

Asgari ücret desteği konusunda ise Aydın, "2016'dan beri bir asgari ücret desteği de veriyoruz. Her çalışan başına 500 TL asgari ücret desteği veriyoruz. Bu güne kadar 1.7 milyon işyerinde yaklaşık 25 milyar Lira bir asgari ücret desteği verdik. Yine özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik. Bütün çalışanlara ilişkin olarak. Buda ciddi bir vergi istisnasıdır. Bu konuda çalışanlarımızı rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde muafiyet getirdik" diye konuştu.

Aydın ayrıca, Adıyaman'da 41 bin 324 konutun inşaatının devam ettiğini, Adıyaman'ın adeta bir şantiyeye döndüğünü sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asgari Ücret, Ahmet Aydın, Adıyaman, Aydın, Engelliler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Asgari ücret konusunda mutabakata varılacak - Son Dakika


18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Asgari ücret konusunda mutabakata varılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement