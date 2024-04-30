Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendika temsilcileriyle futbol maçı yaptı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendika temsilcileriyle futbol maçı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendika temsilcileriyle futbol maçı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sendika temsilcileriyle birlikte halı sahada dostluk maçı yaptı. Maçta Bakan Işıkhan, sendika başkanları ve bakanlık çalışanları ter döktü. Maç 7-7 berabere sonuçlandı ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

30.04.2024 10:19
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sendika temsilcileriyle halı sahada futbol maçı yaptı.

Bakanlığın tesislerindeki halı saha maçında Bakan Işıkhan, Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik, Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, basın mensupları ve bakanlık çalışanlarıyla birlikte ter döktü. "Emek Spor" ve "Dayanışma Spor" arasında geçen dostluk müsabakasında maç 7-7 sonuçlandı. Takımların formalarında ise "Emek kutsaldır" ve "Alın teri kutsaldır" ifadelerine yer verildi.

"Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada"

Karşılaşmayla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, sabah saatlerinde 13. Çalışma Meclisinin yoğun bir gündemle toplandığını hatırlatarak, paydaşlarıyla da bir futbol maçı yapmayı istediklerini belirtti. Maçı yöneten hakeme de teşekkür eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Çok güzel bir futbol oldu, kalitesi yüksek oldu. Basından arkadaşlarımız vardı. Mahmut Başkanım penaltıdan bir gol attı. İnşallah gelecek yıllarda da her Çalışma Meclisinde hatta 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'tan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada."

"Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük"

Bakan Işıkhan, güzel bir ortamda Türkiye olarak burada olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"7-7 bitti maç ama keyfi çok fazlaydı. Tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum, bayram havasında geçmesini diliyorum. Şu an yaptığımız etkinlikler gibi 1 Mayıs'ı verimli, başarılı, mutlu bir şekilde geçireceğiz Allah nasip ederse. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatına yönelik tüm politikaları aktif bir şekilde hayata geçiriyoruz. Paydaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Bakan Işıkhan'ın futbol maçı teklifini kabul ettiklerini söyleyerek, "Bence güzel bir maçtı. Her iki tarafa da teşekkür ediyorum. Keyifli zaman geçirdik" diye konuştu. Arslan, 1 Mayıs'ı anlamına uygun şekilde kutlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Yaşımız 60'ın üzerine çıktı, 20 senedir ayağımıza top değmemişti. Bugün halı sahaya çıktık, centilmence bir mücadele verdik" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise centilmenlik maçı yaptıklarını ve bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendika temsilcileriyle futbol maçı yaptı - Son Dakika

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