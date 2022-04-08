Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı

08.04.2022 20:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CHP'li Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısının yolsuzluk iddiasıyla görevden alındığı iddiasına ilişkin, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısının yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden alındığını ileri sürdü.

Bu iddianın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan 'Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü' ile ilgili haberler ve Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur." denildi.

"1 NİSAN'DA GÖREVDEN ALINMIŞTIR"

Açıklamanın devamında, "Konu hakkında Bakanlığımızca Kasım 2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmüştür. Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, İŞKUR, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı - Son Dakika


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