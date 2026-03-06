Çameli protokolü şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, kahramanların emanetleriyle gönül köprüleri kurarken; dağıtılan hediyelerle çocukların bayram sevinci erken başladı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi koordinesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenlendi. İlçenin turistik simgelerinden biri olan Çameli Taş Konaklar'da gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Başkan Arslan ailelerle yakından ilgilendi

Samimi bir atmosferde geçen programda Belediye Başkanı Cengiz Arslan, masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle hasbihal etti. Ailelerin taleplerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Arslan, vatanın asıl sahiplerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Çocukların yüzü hediyelerle güldü

Programın en renkli anları ise çocuklara ayrılan bölümde yaşandı. Protokol üyeleri tarafından şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu, iftar sofrasının bereketini ve neşesini artırdı. - DENİZLİ