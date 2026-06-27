Çamerya Katliamı'nın 82. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Çamerya Katliamı'nın 82. Yılı Anıldı

27.06.2026 15:31
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Edirne'de, Yunanistan Konsolosluğu önünde Çamerya katliamı için siyah çelenk bırakıldı.

(EDİRNE) - Edirne'de Çamerya Arnavutları'na yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla, Yunanistan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, konsolosluk önünde toplandı. Grup, "Çamerya katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı siyah çelenki konsolosluğun duvarına bıraktı.

Daha sonra Saraçlar Caddesi'nde Çamerya Arnavutları'na yönelik katliamı anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse, burada yaptığı konuşmada, savaşların en büyük zarar görenlerinin çocuklar ve kadınlar olduğunu vurguladı. Kocaköse, şunları kaydetti:

"20. yüzyıl başlarında Balkanlar'ın Epir bölgesi, büyük çoğunluğunu oluşturan yerli Çameria-Çamerya Arnavut nüfusunun direncine rağmen, 1913 Londra Büyükelçiler Konferansı'nın kararları ile Yunan devleti yönetimi altında etnik bir azınlık olarak girerek, Arnavutluk'tan koparılmış ve Yunanistan egemenligine verilmiştir."

Çamerya bölgesinde yaşayan yerli Çamerya Arnavutları'na Yunanlar'ın, 2. Dünya Savaşı'nda 27 Haziran 1944 ile 1945 tarihleri arasında uyguladıkları soykırıma varan katliamları olmuştur. Sergimizde 1912 yılından itibaren çekilen fotoğrafları göreceksiniz. Özellikle de savaşların en büyük zarar görenlerinin çocuklar ve kadınlar olduğuna şahit olacaksınız. Sözlerimi bilge lider Aliya izzet Begoviç'in sözleri ile bitirmek istiyorum: 'Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.'"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çamerya Katliamı'nın 82. Yılı Anıldı - Son Dakika

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