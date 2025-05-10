Camideki Etkinlik 'Baby Shower' Değil, Mevlit Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Camideki Etkinlik 'Baby Shower' Değil, Mevlit Açıklaması

Organizasyon sahibi, sosyal medyada tepki toplayan cami etkinliğinin bebek mevlidi olduğunu savundu.

10.05.2025 17:46
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Camideki organizasyon görüntüleri tepki toplamıştı, firma sahibi konuştu

"Bu hepimize bebekken yapılan 40 mevlididir"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir camide düzenlenen ve sosyal medyada "baby shower" olarak lanse edilen etkinlikle ilgili organizasyon firması sahibi açıklamalarda bulundu. Etkinliğin baby shower değil, bebek mevlidi olduğunu belirten firma sahibi, "Müzik asla çalınmamıştır. Videoda paylaşılan müzik Instagram etiketi olarak doğaçlama çıkmıştır" dedi.

Dün akşam saatlerinde Kartepe'deki bir camide düzenlenen etkinliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Pek çok hesapta "Camide baby shower etkinliği yapıldı" ifadeleriyle yayılan görüntüler tepki topladı.

Açıklamalarda bulunan organizasyon firması sahibi Gökhan M., "Gazetelerde yer alan, 'camide parti yapıldı, baby shower yapıldı' diye lanse edilen haberlerden dolayı açıklama yapma gereğinde bulunuyorum. Camide yapılan şey baby shower kesinlikle değildir. Camide yapılan organizasyon, dinimiz gereği mevlit okutulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden başka hiçbir şey değildir" dedi.

"Bu hepimize bebekken yapılan 40 mevlididir"

Organizasyon sırasında herhangi bir müzik dinletilmediğinin altını çizen Gökhan M., "Camide parti yapılması veya müzik çalması, o tarz şeyler kesinlikle ve kesinlikle yapılmamıştır. Sosyal medyada baby shower diye lanse edilen şeyle kesinlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Baby shower denilen şey doğum öncesi yapılan bir şeydir. Bu hepimize bebekken yapılan 40 mevlididir. Orada çocuk da vardır, Kur'an da okunmuştur. Sosyal medyada bazı sayfalarda zaten görüntülerin asılları mevcuttur. Hocalar da şahittir, oraya gelen 100-150 kişi misafir, onlar da şahittir. Görüntüler bizde mevcut ancak etik olmadığı için paylaşamıyoruz" diye konuştu.

"Videoda paylaşılan müzik Instagram etiketi olarak doğaçlama çıkmıştır"

Gökhan M., mevlidin caminin ikinci katında yapıldığını, aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okunurken zorlanılmaması için ek ışıklandırma yapıldığını; bu ışıklandırmanın mumlarla değil, led ampullerle sağlandığını belirtti. Gökhan M., "O günkü organizasyon caminin ikinci katında yapılmıştır. O ürünler başından sonuna kadar kadar silinip caminin içerisine o şekilde alınmıştır. Müzik asla çalınmamıştır. Bu görüntüleri sizlerle de paylaşacağım. Videoda paylaşılan müzik Instagram etiketi olarak doğaçlama çıkmıştır. Caminin ikinci katı karanlık olduğundan dolayı çoğu sosyal medyada yayınlanan mum diye geçilen şeyler mum değildir, ampuldür. Oradaki ışık az geldiği için o ampulleri daha net gözüksün diye yakmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Bizler dini hassasiyeti olan insanlarız"

Gökhan M., sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizler dini hassasiyeti olan insanlarız. Bu sosyal medyada çıkan haberler, iftiralar toplumda infiale sebep oluyor. Biz de bunlarla ahirette hesaplaşırız. Söyleyeceklerim bu kadar".

(OBT-HFV-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camideki Etkinlik 'Baby Shower' Değil, Mevlit Açıklaması - Son Dakika

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