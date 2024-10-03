Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Teması - Son Dakika
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Teması

Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda \'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası\' Teması

Niğde İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' teması ile bir panel düzenledi. Müftü Osman Ayas, etkinliklerin amacının Hz. Peygamberi anlayarak daha geniş kitlelere yaymak olduğunu vurguladı.

03.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Bu yıl 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' teması ile kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde İl Müftülüğü tarafından panel düzenlendi.

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas'ın moderatörlüğünde Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde Prof. Dr. Nevzat Topal Niğde Alaeddin Cami ve Zeyneddin Beşare, Doç. Dr. Arslan Karaoğlan Kur'an'ın inşa ettiği rol model insan, Doç. Dr. Ahmet Vural, İnsanın Kemal yolculuğu, İman, İslam ve İhsan, Doç. Dr. Yılmaz Çelik Özü ve sözü doğru olan bir şahsiyetin inşasında Üsve-i Hasene olarak Hz. Peygamber, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berat Can Şahsiyet inşasında ailenin rolü konularını anlattılar. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl temasının 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olduğunu söyleyen Niğde İl Müftüsü Osman Ayas; hedeflerinin Hz. Peygamberi anmak yerine anlamak olduğunu söyledi. Tüm dünyanın Hz. Peygamberi anlamaya çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ayas; Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri ile ilgili şunları söyledi, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında konferanslar, seminerler, paneller devam ediyor. Buradaki amacımız Hz. Peygamberi anmaktan ziyade anlamak. Peygamberimizi anlatabilmek, tanıtabilmek, daha geniş kitlelere yayabilmek."

Tüm insanlığın Hz. Peygamberi anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Ayas; "Bugün Gazze'de, Lübnan'da belki dünyanın başka noktalarda Müslümanlar hep sıkıntı içerisinde. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar katlediliyor. Cahiliye döneminde de bu işler oluyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Hz. Peygamber oradan o çocukları kurtarıp onlara bir hayat hakkı tanıdı ve İslam'la birlikte onlar aslında hürriyetlerine kavuşmuş oldular. Bugün de toplumun buna çok ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Teması - Son Dakika

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