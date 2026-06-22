Çanakkale Boğazı'nda Sondaj Platformu Geçişi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Sondaj Platformu Geçişi

Çanakkale Boğazı\'nda Sondaj Platformu Geçişi
22.06.2026 11:09
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İtalya'dan Romanya'ya giden 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi Boğaz'dan geçti.

İtalya'dan Romanya'ya giden dubalarla toplam 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden sondaj platformu iskelesi açık deniz römorku olan Liberya bayraklı 'PACIFIC DUCHESS', Ege Denizi'nden saat 08.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Çanakkale Boğazı geçişi sırasında sondaj platformu iskelesine 'KEGM-6', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve 'Mehmetçik' römorkörleri eşlik etti. Sondaj Platformu iskelesi Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne doğru yol alacak.

Toplamda 350 metre uzunluğunda varan sondaj platformu iskelesi ve dubaları nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Boğazı'nda Sondaj Platformu Geçişi - Son Dakika

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