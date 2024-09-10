Çanakkale'de Antep Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Antep Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi

Çanakkale\'de Antep Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde her yıl düzenlenen Antep fıstığı hasat şenliği, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Şapköy köyünde yapılan etkinlikte, üreticilerin ürünleri sergilendi ve yeni üretim tesisinin açılışı yapıldı.

10.09.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl ücretimi 40 tonu bulan Antep fıstığının hasat şenliği düzenlendi.

Çanakkale'de Antep fıstığının üretim merkezi olan Ayvacık ilçesinde her yıl artan antep fıstığı üretimi sonrasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncü kez antep fıstığı hasat şenliği düzenlendi.

Fıstık hasat şenliği programı, Antep fıstığı ağacından hasat edilmesi ile başladı. Ardından köyde yapımı tamamlanan Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantları gezildi.

Düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, ""Bölgede bu yıl yaklaşık 7 bin civarında menengiç ağacına 21 bin göz aşılama yapıldı. Bunlar antep fıstığı ağacı olarak ürün verecek. Bunu her yıl arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Sadece bu köyde değil komşu köylerde de bu ağaçların aşılanmasıyla ciddi bir Antep fıstığı üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Daha da artırabilecek potansiyelimiz var. Bu ürün belli bir miktara ulaşınca vatandaşlarımızın talebi üzerine tesis yaparak hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu projemize de Güney Marmara Kalkınma Ajansı büyük bir finansal destek sağladı. İl Özel İdaremiz finansal destek sağlayarak bu tesisin yapılmasını ve bugün hizmete sunulmasını hazır hale getirdi."

Ayvacık Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan ise Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile ürünlerin daha çok değerleneceğini ifade ederek, "Bu yatırımın köyümüze ve ilçemize kazandırılmasında emeği olan Çanakkale Valiliği'ne, Ayvacık Kaymakamlığımıza, milletvekillerimize ve köyümüzdeki bir hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ederim. Köyümüzde üretilen Antep fıstığımızın üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çevre köylerimiz de köyümüze gelerek bu tesisten yararlanacak. Antep fıstığında üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Konuklara hasat edilen Antep fıstığı ikramının sonrasında Antep Fıstığı Hasat Şenliği programı son buldu.

Düzenlenen hasat şenliğine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ayvacık, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Antep Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Antep Fıstığı Hasat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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