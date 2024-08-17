Çanakkale'de Kadın Kooperatifi Tarımsal Kalkınma Projesiyle Önemli Bir Adım Attı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kadın Kooperatifi Tarımsal Kalkınma Projesiyle Önemli Bir Adım Attı

Çanakkale\'de Kadın Kooperatifi Tarımsal Kalkınma Projesiyle Önemli Bir Adım Attı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde faaliyet gösteren S.S. Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekleriyle üretim merkezi, kahvaltı bahçesi ve kültürel miras atölyesi açtı.

17.08.2024 12:23
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde faaliyet gösteren S.S. Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekleriyle önemli bir projeyi hayata geçirdi. Üretim merkezi, kahvaltı bahçesi ve kültürel miras atölyesi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale il Tarım Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürü Ergün Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Karayel Gökkaya, Tarım Bankacılığı Birim Müdürü Hatice Erkiletlioğlu ve muhtarlar katıldı.

S.S. Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, AB ve FAO desteğiyle hayata geçirilen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi" kapsamında önemli bir adım attı. Kooperatif, üretim merkezi kahvaltı bahçesi, mutfak ve kültürel miras atölyesi ekipmanları ile desteklenerek hem üretim kapasitesini artıracak hem de yöresel değerleri yaşatmaya devam edecek.

Törende bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "İlimizde, Bakanlığımıza bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler içerisinde, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadınlar tarafından yönetilen 5 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi faaliyet göstermektedir. Bu proje AB, FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Ayvacık Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülüyor. 2022 yılında kurulan kooperatif, kısa sürede yöreye özgü ev ürünleri, endemik bitkilerden yapılan yemekler ve el dokuması ürünlerle dikkat çekmişti. Proje kapsamında yapılan yatırımlarla birlikte kooperatif, artık daha modern bir üretim tesisinde faaliyet göstererek köydeki kadınların ekonomik güçlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Proje kırsal kalkınmada önemli bir dönüm noktası. Köydeki kadınların tarımla ilgili bilgi ve becerileri bu proje ile geliştirilecek, sürdürülebilir bir üretim ve pazarlama sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca, gençlerin köyde kalma nedenleri artacak ve köy ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. Kooperatifin kültürel miras atölyesi, atadan kalma ağaç dokuma tezgahlarında üretilen halı, kumaş ve el işi ürünlerle dikkat çekiyor. Proje kapsamında atölyeye yapılan yatırımlar sayesinde bu geleneksel el sanatları yaşatılacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Proje sadece Bektaş köyü için değil, aynı zamanda tüm kırsal bölgeler için önemli bir örnek teşkil ediyor. Kadınların güçlendirilmesi, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve yöresel değerlerin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer alıyor. AB'nin desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önemli bir başarıya imza attı. Bu proje, sadece Bektaş köyü için değil, aynı zamanda kırsal kalkınma alanında çalışan diğer kooperatifler için de ilham verici bir örnek teşkil edecektir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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