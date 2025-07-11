Çanakkale\'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde 2025 yılı içerisinde 24 kilometre köy yolu sıcak asfalt ile kaplandı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Sıcak asfalt malzemesi Bayramiç ve Biga ilçelerinde bulunan asfalt plentlerinde üretiliyor. Çalışmalarda finisher, 2 adet silindir, su tankeri, 14 adet damperli kamyon olmak üzere 18 adet araç ve 21 personel görev aldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesinde Özbek köyleri arası 3 kilometre, Ayvacık ilçesinde Yukarıköy- Taşağıl köyleri arası 2 kilometre, Gülpınar- Babakale köyleri arası 4 kilometre, Bayramiç ilçesinde Evciler-Ayazma köyleri arası 4 kilometre, Çan ilçesinde Derenti köyleri arası 3 kilometre, Ahlatlıburun-Etili köyleri arası 3 kilometre, Ezine ilçesinde Yahyaçavuş köyünde 3 kilometre, Yenice ilçesinde ise Kurtlar- Reşadiye köyleri arasında 2 kilometre köy yolu sıcak asfalt ile kaplandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2025 yılı içerinde toplam 24 kilometre köy yolu sıcak asfalt ile kaplandı.

Çanakkale Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE