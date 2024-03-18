Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı

Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan...

18.03.2024 00:22
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Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı

BİLECİK - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Bursa'dan sonra Bilecik'e getirildi.

Bilecikli atletlere teslim edilen kutsal emanetler, atletler tarafından Bilecik Valiliği binası önüne getirildi. Burada Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kutsal emanetleri öperek almasının ardından Eskişehirli atletlere teslim etti. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı - Son Dakika

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