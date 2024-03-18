Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri, ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Askeri Ataşesi Captan Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşe Yardımcısı LT Cade Dominic Kilbane, Fransa Askeri Ateşesi DA Nora Zelazli, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight katıldı.

Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda 'TCG Büyükada' tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'na bıraktı. - ÇANAKKALE