Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi

Ardahan\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi

Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:07
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Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Programların ilki Şehitlikte başladı. Buradaki programda Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin şehitliğe bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, istiklal marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu şehitlik defterini imzaladı. Tören sonunda şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dua edildi. Şehitlikteki törenin ardından Yanık Cami Anıtına geçilerek, 1915 yılında Ermeni çetelerince cami içerisinde şehit edilen 300 Osmanlı Türk'ü için dua edildi.

Vali Hayrettin Çiçek ve beraberindekiler daha sonra Ardahan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ettiler. Etkinlik daha sonra Gençlik Merkezinde devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Çanakkale'den Ardahan'a getirilen toprak ve bayrak Vali Çiçek'e takdim edildi. Program, öğrencilerin hazırladığı Çanakkale Zaferi'ni anlatan göle oyunu ve türkü dinletileriyle devam etti. Program sonunda Çanakkale Zaferini anlatan resim sergisi de gezildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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