Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri otizmli çocuklara hobi günü düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri otizmli çocuklara hobi günü düzenledi

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri otizmli çocuklara hobi günü düzenledi

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği'ndeki çocuklara hobi günü düzenledi. Otizmli çocukların yanı sıra ailelerinin ve çevrede bulunan diğer miniklerin de katıldığı etkinlikte otizmliler, üniversitelilerle dans edip eğlendi.

27.05.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otizmli çocuklara farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmak isteyen Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği'ndeki çocuklara hobi günü düzenledi. Otizmli çocukların yanı sıra ailelerinin ve çevrede bulunan diğer miniklerin de katıldığı etkinlikte otizmliler, üniversitelilerle dans edip eğlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, İpek Arslan, Asude Nur Bal, Emel Uğur ve Eren Çelebi Baran sosyal sorumluluk dersi kapsamında otizmlilere hobi etkinlikleri günü düzenledi. Otizmli çocukların nelerden hoşlandığını, yeteneklerini ve mutluluklarını ön plana çıkarmayı hedefleyen öğrenciler, otizmlilere ve ailelerine eğlence dolu bir gün yaşatmayı hedefledi. Sosyal sorumluluk projesine; Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği'ndeki 15 otizmli çocuk ve çocukların ailelerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, ÇOMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, öğretim elemanları, halkla ilişkiler öğrencileri ve çevredeki diğer çocuklar katıldı.

Hazırlanan hobi masalarında müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan katılımcı çocuklara, halkla ilişkiler öğrencileri eşlik etti. Minik kil heykelleri boyayan çocuklar; kendileri için hazırlanan saksılara tohum ekti, toprağa dokundu. Hazırlanan boncuk ve iplerle; çocukların, kendileri ve sevdikleri için takı ve anahtarlık yaptığı projede, üniversiteliler çocuklara müzik aletlerini uygulamalı tanıttı. İkramlarla ve etkinliklerle çocuklara eğlenceli saatler geçirmeyi amaçlayan 'Hobilere Engelsiz Dokunuş' sosyal sorumluluk projesi, danslarla tamamlandı.

Projeyi gerçekleştiren öğrenciler; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır ve Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği Başkanı Sevimay Çanlıoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler, Çanakkale, Çocuk, Otizm, Etkinlikler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri otizmli çocuklara hobi günü düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri otizmli çocuklara hobi günü düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement